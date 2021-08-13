【高盛推介】小米跌至區間低位 可吼高槓桿購證
2021年08月13日 12:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團由4月起，股價在24至30港元的區間上落，周四(12日)跌約2%，周五(13日)早段繼續下跌，低開約1%，及後跌幅擴大，低見25.5元，靠近近月區間的低位，並為連續第3日下跌。
小米早前舉行新品發布會，發布6款新產品，當中提及重申聚焦於高端產品及研發投入，並目標在3年內成為全球手機份額第一。有調查機構發表報告，指印度次季智能手機快速復甦，出貨量達3,400萬台，按年升86%。當中小米出貨量達980萬台，按年升84%，並以市佔率29.2%排名首位。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,000萬元。牛證於周四則獲資金轉向流入，有約1,060萬元，為周四最多資金流入的牛熊證相關資產，並集中在22至26元收回區域的產品。此外，周五早段小米回落至近月區間低位，亦見即市有資金留意好倉。
淡倉方面，則見熊證於近期獲資金持續部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周四有約310萬元，並集中在32至33元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見小米於周四獲北水轉向沽出，錄得約6.5億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價26至30元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的小米購證(17069)。貼價選擇可留意年期約2個月的小米購證(16460)。牛證方面可留意小米牛證(66616)。
小米購證17069，行使價30元，2021年11月3日到期，實際槓桿9.8倍，行使價26至30元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
小米購證16460，行使價28.05元，2021年10月22日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、高槓桿。
小米牛證66616，收回價23.5元，行使價23.1元，換股比率50，槓桿比率10.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。
投資者如看淡，可留意屬市場上最貼價、首三高槓桿之一的小米熊證(52568)，收回價28元，行使價28.4元，換股比率50，槓桿比率8.6倍，市場上最貼價、首三高槓之一熊證。
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