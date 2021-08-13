李寧：暫時沒有收購計劃 將尋找機會拓展門店
2021年08月13日 12:22
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李寧(02331)上半年經營活動產生之現金淨額為33.25億元人民幣(下同)，按年升近6倍。不過，管理層表示，會繼續「單品牌、多品類、多渠道」策略，深根自家品牌，暫時沒有收購計劃。
聯席行政總裁高坂武史在網上發布會表示，未來會對重點品類進行深挖，另方面會把資源投入公司內部，以提升運營效率。此外，會不斷尋找機會拓展門店，但以拓展高質量店舖作為開店標準。
高坂武史稱，女子運動業務仍處於前期搭建推廣的階段，就上半年而言，並非推動業績的主要力量，但未來會是集團重點要深挖、加強的品類。
問到內地疫情重燃對集團生意影響，首席財務官曾華鋒表示，第三季起至今的同店銷售增長為20%至30%的中段水平，會留意疫情發展，亦取決於疫情何時會穩定。
李寧上半年多賺1.87倍，錄得純利19.62億元，維持不派中期息。派息政策方面，曾華鋒表示，由於新冠肺炎疫情，目前沒有計劃去啟動派發中期息的計劃。
問到東京奧運對銷售影響，高坂武史表示，根據過去這段時間的數字，東奧沒有為業績帶來太大的變化，而公司過去都不是依靠賽事拉動生意。