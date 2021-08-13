今年全球併購交易額創新高　分析：私募基金「水浸」積極找目標

外電報道，金融數據和交易平台提供商Refinitiv數據顯示，今年截至8月11日為止，已宣布的併購案(包括待完成及已經完成)總金額累計達3.6萬億美元歷史新高，已超越去年全年的3.59萬億美元；而本年已宣布的併購交易共35,128宗，亦較去年增24%。

安永全球策略與交易諮詢服務副主席Andrea Guerzoni稱，併購動能反映股市基本面仍強勁，料憑藉新資金選項及各產業帶動，加上私募基金需求強勁，以及特殊目的收購公司 (SPAC)併購回溫，將支持短期至中期的併購活動，相信未來18至24個月將保持此成交速度。事實上，與SPAC相關的借殼上市併購交易，今年以來已達4,950億美元，刷新同期紀錄。

今年併購交易中，以美國佔大宗，金額為2.14萬億美元。Wiss & Company合夥人 Matthew Barbieri表示，資本利得稅可能調升將進一步有助美國的併購活動。

Mercer合夥人Jeff Black指出，私募股權基金擁有將近2萬億美元的銀彈，標普500成分股企業的資產負債表也有大約同等的現金，加上併購交易使用的金融工具選擇多、企業需要轉型以因應疫情後的商業模式，帶動他們對併購活動的興趣。