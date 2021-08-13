中國對疫情「零容忍」　全球供應鏈面臨崩潰…

中國因有錄染疫個案而要局部關閉一個繁忙的寧波舟山港貨櫃碼頭，令人擔憂Delta變種疫毒迅速蔓延，在當局奉行對染疫「零容忍」的政策之下，將有更多港口被停擺，令去年的航運噩夢可能重現，並加劇已經不堪重負的全球供應鏈！

外媒報道，美國洛杉磯港6月時，便因為中國鹽田港爆出新冠疫情影響運作，連帶出現貨物吞吐量下降的情況。洛杉磯港發言人表示，由於舟山港最近關閉，如今再度面臨吞吐量下降的情況。報道又引述供應鏈管理公司Mercury Resources的行政總裁Anton Posner表示，許多租船的公司已經將疫情條款納入保險，以免得為船隻滯留支付費用。

Ifchor North America LLC的合夥人Emmanouil Xidias稱，局面一度才開始穩定，如今又被Delta耽誤，接下來會有第二次打擊。

舟山港的關閉讓人擔心，全球各地港口不久會面臨跟去年一樣的疫情爆發和防疫封鎖，耽擱生鮮食品、電子產品等所有物品供貨的暢通。這次疫情向港口碼頭傳播之際，全球海運系統因面臨全球經濟重開和製造業回暖所導致前所未有的需求，本來就已足襟見肘。

隨着Delta病毒迅速蔓延，全球大宗航運價格的指標──波羅的海乾貨指數乾散貨指數一個月來上漲超過10%。雖然對美國港口沒有重大影響，但在中國內地可能殃及靠中國貨櫃出口的業者。

● 專家：恐導致更多港口關閉

分析又指出，中國對新冠肺炎採取「零容忍」政策已加劇今年供應鏈的壓力，只要當局繼續採取這種立場，之後可能會出現更多港口封閉，本就緊繃的供應系統恐迎來更多壓力。

報道引述採購行業協會Sourcing Industry Group行政總裁Dawn Tiura表示，中國的立場將導致「嚴重」的供應鏈後果，皆因「零容忍」政策下，1個人確診就足以使港口關閉。

寧波舟山港的貨運吞吐量排在世界第3，根據世界海運理事會數據，2019年該港處理了2,749萬個20呎標準箱，2020年數量增長近5%至2,872萬個。內地官媒報道，舟山港梅山碼頭的所有進出港服務已在周三暫停，恢復時間會再另行通知，這是歐洲及北美貨運服務的關鍵碼頭。

今年供應鏈已受到貨櫃短缺和蘇彝士運河塞港事件的嚴重干擾，今年6月疫情爆發再使中國南部的航運樞紐中斷，包括關鍵的深圳及廣州港口，這是中國首度因為疫情關閉港口營運。Tiura指出，6月初疫情爆發已使深圳鹽田港削減70%的出口，處理貨物的等待時間從3天延長至8或9天。

經濟學人智庫全球貿易主管Nick Marro稱，「零容忍」政策，代表最近的港口中斷事件不會是最後一次，尤其是考慮Delta變種病毒的高度傳染性，以及當前疫情對第三季經濟表現構成的風險，只要當局繼續維持「零容忍」立場，因確診或封鎖引發的中斷風險就會一直存在，這與國家疫苗時間表等回歸正常的因素息息相關。

梅山碼頭暫停服務之際，今年的貨櫃運費持續飆升，根據波羅的海貨運指數，今年從中國和東亞到北美西海岸的貨運費飆升逾2.7倍，每個20呎標準箱達到1.58萬美元以上。

● 鐵路將取代海運？中歐班列連續15個月單月開行逾千列

在全球海運「一櫃難求」的同時，內地2011年推出的鐵路貨物運輸通道「中歐班列」運能持續增長。據報，今年7月，中歐班列共開行1,352列、運送貨物13.1萬標準箱，按年分別增長8%及15%。

內媒引述中國國家鐵路集團消息指出，中歐班列自2020年5月起，已連續15個月單月開行千列以上。自今年5月以來，更連續三個月單月開行超過1,300列，有力保障了國際產業鏈供應鏈穩定暢通。

中歐班列是內地推動「一帶一路」的重點項目之一。2011年3月19日，第一列中歐班列從重慶出發，開往德國杜伊斯堡。截至今年6月20日，中歐班列已開通73條運行線路，通達歐洲22個國家的160多座城市。國鐵集團指出，10年來，中歐班列年開行數量由最初不到20列發展到2020年的1.24萬列，年均增速達108%，累計開行達3.36萬列，運送貨櫃近300萬標箱，運送貨物貨值超過1,600億美元。

根據中國到歐洲鐵路國際班列一級代理平台「中歐班列運輸網」的資料，經中歐班列僅需11天就能從中國內地直達歐洲，運費僅為空運的1/3，能有效地解決空運成本高、海運時效慢的問題。

儘管中歐班列運量持續增長，但仍難以取代海運。中歐班列7月共計運送13.1萬個標準貨櫃，而目前大型貨櫃輪一個航班就能運送上萬隻貨櫃。今年6月29日，由中國船舶集團為法國達飛海運集團打造的全球首創雙燃料動力貨櫃輪「達飛索邦號」，一次就可運載逾2.31萬個標準箱。