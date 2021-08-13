華爾街大好友：美股高估值成常態　不會重演1970通脹噩夢

股市大好友、Yardeni Research總裁Ed Yardeni周四(12日)接受外媒訪問時表示，儘管道指及標指近日持續創新高，仍看好美股後市，預期高估值將成為新常態，又認為生產力正處於大幅增長初期，目前不會重演1970年代的惡性通脹情況。

Yardeni表示，聯儲局在去年市場谷底、標指預計市盈率跌至12.7倍時大舉入市撐起股價，預期市盈率至今飆升至22倍。目前華爾街平均預計標指今年每股盈利為200.51美元，2022年增更218.92美元。他預計，今年第二季將看到盈利增長的高峰，下半年企業增長約 20至30%後放緩，意味企業獲利將提高至歷史高位，並將推動股市上升。

他指出，在貨幣寬鬆政策下，現時現金的貨幣供應量較疫情前多大約5萬億美元，幾乎相當於一年的名義GDP。故他預計標指22倍的市盈率將成為新常態。以華爾街共識2023年每股盈利將達到230美元推算，標指將上望5,060點，即現水平仍有13.4%上升空間。

對於近期急升的通脹率，Yardeni認為只是暫時現象，不會重演1970年代的惡性通脹。他指出，當時最大的問題是生產率下降，導致價格增長相對快速，而現今生產力正在增長。目前正處於生產力大幅增長的初期，約以2%左右的比率增長，預計2025年將增長至4%，並再出現一段停滯期，就如上世紀90年代初的科技革命一般，當時創造巨大的生產力。他反而更擔憂勞力市場的增長狀況，現在增長率不足1%。