二手樓價指數按周升0.65%　創歷史新高！

近月樓市持續強勢，整體樓價終突破2年前高位，創出歷史新高紀錄！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL今周創歷史新高，最新報191.34點，按周升0.65%，連升3周共2.38%。較2019年6月錄得的190.48點舊紀錄，高出約0.45%。

CCL四大整體指數齊創新高，是2018年5月後首次出現，當中CCL_Mass及CCL(中小型單位)上周率先破頂，兼連續兩周齊創歷史新高，是2018年7月後首現。雖然四大整體指數先後成功挑戰歷史新高，但升幅開始收窄，CCL走勢將進入關鍵局面。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.57點，連創歷史新高，按周升0.37%。 CCL(中小型單位)報191.21點，連創歷史新高，按周升0.40%。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)成功擺脫衝頂前的爭持，齊升3周，分別累升2.38%、2.34%及2.21%，先後成功破頂。但近3周計，CCL升幅開始收窄，分別按周升1.01%、0.70%及0.65%，CCL_Mass及CCL(中小型單位)亦出現同樣情況，因此樓價指數破頂後，未來走勢仍有待觀察。

CCL(大型單位)報191.99點，創歷史新高，按周升1.95%，連升5周共4.10%。

新界西CCL_Mass錄177.80點，上周率先升穿自己歷史高位，今周連創新高。新界西CCL_Mass連升3周共3.56%，但按周升幅明顯收窄，前周升2.95%、上周升0.50%、今周僅升0.09%，未來走勢值得關注。九龍CCL_Mass錄188.91點，創歷史新高，按周升1.50%，連升3周共2.71%。港島CCL_Mass錄197.99點，按周升0.79%，為歷史第四高，連升3周共2.12%。新界東CCL_Mass錄201.85點，按周跌2.15%，連升4周共3.47%後正常回軟。四區樓價走勢各自反覆，兼先後升穿自己高位，現時新界東及港島樓價分別較自己的歷史高位相差3.34%及0.63%。