紐油跌穿69美元關　道期穩升

美匯指數報92.98；港匯見7.7829；離岸人民幣(CNH)報6.479；美元兌日圓報110.36；歐元企1.1739，英鎊處1.3803。金價守穩1,750美元水平。布油失71美元關，紐油跌穿69美元。比特幣企4.58萬美元水平。道指期貨升22點。

●市後關注點

-22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數

●港股連跌2日，恒生指數受制26,500點，全日收跌126點或0.48%，報26,391點。主板成交逾1,258.7億港元。科技股成跌市火車頭，小米跌3.2%，阿里巴巴及騰訊同跌逾2%。

-瑞銀下調港鐵目標價至46.6元。

●內地熱捧「雪球」場外期權產品，監管部門要求加強風險管控。

●中國經濟：

-官媒：為預付消費劃出法律紅線勢在必行。

-官媒：直播亂象危害未成年人，對網絡「三俗」要零容忍。

-國家郵政局：首7月中國快遞服務業收入增長24%。

●遭美議員提議列入貿易黑名單，榮耀：會做好自己的事。

●歐洲股市靠穩，Adidas升近2%。

●英國樓價一年飆10%遠超工資升幅，市民負擔能力處新低。

●三星SDI擬赴美建車用電池廠，選址或在Rivian旁。

●新債王岡拉克：美國通脹令人不安，官方數據低估風險。

●鈀金升勢將告終？點解又關電動車事？

●金管局：752宗銀行服務及操守問題個案仍在調查中。

●眾安銀行夥中移推貸款優惠，為失業人士提供經濟援助。

●李寧：暫時沒有收購計劃，將尋找機會拓展門店。

●二手樓價指數按周升0.65%，創歷史新高！