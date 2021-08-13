【中環剝花生】全方位拆解ETF！

投資市場日新月異，新產品層出不窮，近年交易所買賣基金(ETF)就成為了新寵兒，宣傳既鋪天蓋地，規模更日漸龐大，最新晨星公司(Morningstar)的數據顯示，截至今年7月，全球ETF總資產規模已達創紀錄的9.1萬億美元。點解ETF咁有吸引力？

事實上，ETF以分散投資風險作招來，而作為投資者的你，應該如何揀選心水ETF？當中有甚麼風險要注意？投資ETF，與正股、基金及其他衍生工具有何分別？發行商又根據甚麼因素選擇推出一項產品呢？

今集《中環剝花生》搵嚟兩大ETF專家，三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及Global X ETFs銷售副總裁鍾駿同大家分享！

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