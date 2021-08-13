全球暖化促極端天氣頻仍　上半年天災保險損失400億美元

外媒報道，瑞士再保險(SwissRe)周四(12日)公布統計數據，今年上半年全球自然災害保險損失高達400億美元，創2011年上半年1,040億美元以來的史上第2高紀錄，而當年是日本及新西蘭發生強烈地震。

瑞士再保險指，氣候變化及都市化，令全球保險業蒙受重大損失，而在今年上半年最嚴重的事件，就是2月發生的北美洲冬季風暴，造成150億美元的損失，約佔整體的38%。

另澳洲3月發生洪災，而6月包含雷暴、冰雹和龍捲風在內的惡劣天氣，襲擊包括德國、比利時在內的歐洲多國；北美西部地區5、6月則有極高溫，導致加州等地發生一連串山火，還有乾旱。僅德國，保險公司料要理賠45億到55億歐元。

瑞士再保險預估，今年上半年自然及人為災害，所造成的總經濟損失估計達770億美元，其中只有30億美元是人為造成的，自然災害高達740億美元。

進入下半年，歐洲及中國發生嚴重洪災，土耳其、意大利和希臘發生野火，此外，最嚴重的颶風季節還尚未到來。隨着這幾個月的事件，雖然瑞士再保險沒有預測下半年的損失，但可能創下紀錄。