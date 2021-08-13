陳永傑：三大樓價再升理由　料今年升15%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，目前樓市主要由三大因素撐起，包括低息、全球量化寬鬆及內需上升。各國量化寬鬆政策令資金不斷流入房地產市場，現時樓按息率約2.5厘，業主供樓負擔比20多年前高峯期低逾七成，低息環境持續下，樓價易升難跌。

隨着疫情逐步好轉，市民消費意欲積極，各行各業包括飲食業的生意亦見好轉，不少港人均希望「食好啲、住好啲」，帶動本港內部需求上升，經濟走出谷底，樓市亦受惠。

雖然近期股市較波動，不少投資者損手，樓市氣氛轉趨觀望，上月一手及二手成交量下跌約三成，惟樓價未見調整。對後市仍然樂觀，近年樓市在疫情等嚴峻環境下仍未見回落，當下半年恢復通關後，經濟有望加速復甦，屆時內地購買力會再度湧港，樓價料有力再上。

他續稱，樓市用家主導，未來樓價料平穩發展，估計今次樓價破頂後，仍有一成上升空間，年底前CCL勢破200點，全年樓價升幅約15%。並預測全年一、二手成交量將錄約1.8萬及約6萬宗，共合約7.8萬宗，將按年增加近四成。

低息環境下業主普遍持貨能力強，不會輕易劈價求售，就算有減價貨，都會很快被市場吸納。政府於2019年底放寬按揭成數，樓價800萬元以內物業可承造最高九成按揭，令不少上車及換樓客加快入市，細價樓成為樓市上升動力之一。