政府經濟顧問歐錫熊：短期人口減少無礙經濟增長

政府統計處周五(13日)舉行發布會，香港爆發的移民潮及人口流失成為焦點。政府經濟顧問歐錫熊表示，現階段談論移民對勞工市場或者經濟的影響言之尚早，因為移民局仍未有具體、確實數據；相信有關情況會被疫情扭曲，宜待疫情消退後，才可以進一步評估問題的嚴重程度。

問到周五公布的全年經濟增長預測有否計入移民、人口流出等因素，他指出，本港經濟仍在復甦，就業市場仍未重返疫情前水平，所以就業市場會由需求主導，短期內任何勞動市場人口減少對於經濟增長不造成有明顯影響。

值得留意，政府統計處日前公布，今年年中香港人口的臨時數字，全港人口為739.47萬人，按年減少了8.71萬人，跌幅為1.2%，期內有8.92萬名香港居民屬淨移出，按年劇增84%。

就去年申請人以永久離開香港為理由提取的強積金，總額高達65.67億元一事，歐表示，與過去一年流入香港市場的資金而言，60多億元可以說是沒有影響。

歐錫熊承認，面對人口老化問題，勞動人口未來幾年不會有太大增長，意味之後經濟會由科技所帶動，政府已經投入大量資金在創新及科技應對。