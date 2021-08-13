國泰7月客運較疫前仍暴瀉近99%

貨運方面，7月份運載12.16萬公噸貨物及郵件，雖按年增19.1%，但與疫情前2019年7月相比減少28.4%。月內的貨物及郵件收入噸千米數與前年7月相比減少20.8%。今年首七個月，載貨量較去年同期跌12.7%，運力下跌26.7%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌15.2%。

顧客及商務總裁林紹波表示，相對於2019年7月的疫情前水平，今年7月內僅營運7.1%的運力。他指出，2019冠狀病毒病以及在香港和世界各地實施的相關旅行限制和檢疫要求，持續影響出行需求。客貨運市場的能力仍受制於機組人員的檢疫和其他與2019冠狀病毒病相關的規定，期望於今年第四季的營運運力可達到疫情前約30%。惟該目標極度依賴旅遊限制得以放寬，而各國政府已表明，社區疫苗接種率必須要高企才能考慮重開跨境往來活動。最後他補充，集團的客貨運業務仍因各國疫情持續而面對重重挑戰。