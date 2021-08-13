政府經濟顧問歐錫熊：次季GDP增長遜首季　惟全年仍向好

香港年內疫情轉趨緩和，經濟也跟隨走出谷底，今年第二季實質本地生產總值(GDP)按年升7.6%，雖較第一季輕微放緩0.9%，但仍是復甦態勢。展望未來，鑑於消費券在第三季開始獲使用，料能有助全年經濟向好。

對於次季經濟未如首季，政府經濟顧問歐錫熊解釋，主要因為首季貨物出口在去年較低基數及特殊因素影響下，表現異常強勁，所以第二季貨物出口按季稍為放緩。不過，私人消費開支、投資等仍持續改善，失業率有所下降，加上消費券等措施對經濟有提振作用，香港經濟復甦勢頭沒有改變。

歐氏續指，由於貨物出口上半年表現強勁，故相關升勢很大機會在下半年減慢，但期望可以靠內部需求改善以抵銷，推動經濟增長維持按季升勢。

有別於西方地區，在應對新冠肺炎疫情方面，香港及內地現時皆採取「清零政策」，歐氏就此認為，清零政策是以公眾衞生為大前提，各地有不同標準，惟相信香港大部分人贊成相關做法。縱使清零政策對個別環節有一定影響，但從整個經濟，或者內地情況而言，是好處多於壞處。

問及內地將實施《反外國制裁法》對於香港經濟的影響時，他指出，過去一年美國打壓內地及香港，相信實施反制裁法是合理回應。他續指，香港上半年經濟能夠有顯著反彈，先決條件之一是社會秩序比較穩定，由《港區國安法》的立法到選舉制度改革，目的是創造穩定經濟環境，以令商業環境正常運作。如果沒有這些鞏固香港安全的法例，就未必有營造經濟復甦的條件。

他又表示，過去一年香港持續有資金流入、存款也維持增長，在接收海外投資(FDI)方面，香港去年全球排名第三，反映《港區國安法》等有利於香港穩定，進一步吸引資金進來。

總結香港經濟，鑑於消費券效應、社會穩定及去年較低基數下，今年第二季GDP按年升7.6%，較之前初步公布的升7.5%向上修訂。當局同時把2021年全年經濟增長預測上調到5.5至6.5%；雖料通脹可能於下半年加快，但相信仍比較溫和，故對今年通脹預測維持在1%。當局也提到，Delta變種病毒近日在全球散播，增加環球經濟前景的不確定性；中美關係、地緣政治局勢緊張，以及主要央行貨幣政策立場的變化都值得關注。

有分析則警告，香港經濟經歷兩年的收縮後，正面臨不平衡的復甦，零售商和與旅遊相關的企業受到的打擊尤其嚴重，因為邊界仍然關閉。不平衡的復甦暴露了香港勞工階級和精英之間日益加深的財富失衡，因旅遊業、消費品和服務業是許多香港勞工階級的最大僱主。