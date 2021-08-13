樓價UPDATES：鰂魚涌兩房戶3年蝕114萬元離場

儘管樓價向上，但仍有個別以高價入市的業主，現沽貨損手離場，鰂魚涌君豪峰一個兩房戶以800萬元成交，單位3年貶值約114萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌君豪峰低層P室，實用面積約384方呎，兩房間隔，望山景，單位以800萬元易手，實用呎價約20,833元。原業主於2018年以914萬元買入單位，持貨剛滿3年辣招鬆綁轉售，帳面蝕讓約114萬元。

●西灣河嘉亨灣1座中層E室，實用面積約493方呎，兩房間隔，新近以1,150萬元沽出，實用呎價約23,327元。原業主於2004年8月以約358.7萬元購入單位，持貨約17年帳面獲利約791.3萬元，升值約2.2倍。

●堅尼地城美菲閣2座低層D室，實用面積約353方呎，兩房間隔，以675萬元易手，實用呎價約19,122元。原業主於2014年7月以360萬元買入單位，現帳面獲利315萬元。

●北角城市花園10座低層B室，實用面積約963方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,680萬元承接，實用呎價約17,445元。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天5座中層F室，實用面積約496方呎，兩房間隔，以980萬元沽出，實用呎價約19,758元。原業主於2013年11月以約618萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約362萬元，升值約58.6%。

●黃大仙公屋東頭邨裕東樓中層10室，實用面積約423方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價288萬元，放盤3星期減價10萬元，以278萬元成交，實用呎價約6,572元。

●旺角居屋富榮花園5座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價728萬元，實用呎價約12,297元。

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新界區

●沙田好運中心柏林閣中層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，議價後以608萬元易手，實用呎價約17,471元。單位1991年買入價約95萬元，至今升值約513萬元，升幅約5.4倍。

●粉嶺公屋祥華邨祥禮樓中層7室，實用面積約277方呎，未補價第二市場成交價120萬元，實用呎價約4,332元。原業主於2019年以34.9萬元購入單位，持貨不足3年需支付約12萬元額外印花稅，扣稅後帳面仍大幅獲利約73.1萬元。

●粉嶺居屋嘉盛苑B座中層12室，實用面積約541方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價575萬元，實用呎價約10,628元。屋苑目前放盤量約20個。

●元朗YOHO Town8座頂層特色單位，實用面積約537方呎，兩房間隔，附設171方呎大平台，叫價968萬元，減價40萬元，以928萬元沽出，實用呎價17,281元。原業主則於2012年4月以488萬元買入單位，持貨9年帳面獲利440萬元。

●元朗采葉庭10座高層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔，開價約730萬元放售，議價後以705萬元成交，實用呎價約13,851元。

●馬灣珀麗灣本月交投偏慢，暫錄8宗成交，屋苑3座高層D室，實用面積約632方呎，三房間隔，享全海景，獲投資者以860萬元承接，實用呎價約13,608元。

●東涌影岸‧紅罕A座極高層C室，實用面積約1,562方呎，屬原裝相連單位，五房連雙套房間隔，享全機場海景，全屋苑僅得6個同類單位，成交價2,500萬元，實用呎價約16,005元。

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