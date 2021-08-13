新盤UPDATES：港島南區洋房售逾4.3億元

樓市升溫，新盤市場氣氛熾熱，發展商開盤態度積極，一手豪宅亦錄得大額成交。

●Wetland Seasons Bay第1期加推123伙 平均呎價1.4萬元

是次入場價單位為第3B座1樓B6單位，實用面積為300方呎，屬一房間隔，以現金付款計劃計算，折實價為458.36萬元。整批折實呎價介乎13,083元至18,021元，以價單售價計算市值近10億元。

●旺角利奧坊第4期最快今年底推出

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊最近港鐵站的第4期，預計最快今年底或明年初推出。集團於大角咀一帶繼續積極收購，其中萬安街24至26號已持有逾97%、28至30號則持有逾91%，已獲土地審裁處批出強拍令。扣除利奧坊第一至四期，集團於大角咀一帶有多個併購項目，總地盤面積逾3萬方呎，預計未來重建後樓面面積逾28萬平方呎。此外，利奧坊系列累售1,247伙，佔可發售單位1,331伙近94%，套現逾72億元。

香港置業於大角咀開設利奧坊系列專門店，香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽指，計劃今年繼續採取靈活擴充策略，目標是多增設雙位數分行及再聘請500人。由即日起至9月22日，透過香港置業選購利奧坊．曦岸及利奧坊．凱岸特選單位的首5位買家，最高可享3日2夜星級酒店「宅度假」體驗優惠。

●大潭道45號2號洋房售逾4.34億元

港島傳統豪宅區洋房錄大額承接。據一手銷售資訊網資料，南區大潭道45號2號洋房今(13日)招標發售，落實以逾4.34億港元售出，以實用面積4,848方呎計算，呎價約89,635元。

●屯門帝御·星濤連售2伙特色戶

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·星濤連沽2伙特色戶，包括屋苑第2座19樓15室的頂層連天台戶，兩房間隔，實用面積486方呎，連天台409方呎，以816.72萬元售出，呎價約16,805元。另一售出單位為同座19室的地下連175方呎花園戶，實用面積338方呎，以618.25萬元售出，呎價約18,291元。