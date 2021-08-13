美股早段靠穩　Airbnb挫2%

美股繼續於高位徘徊，道指升25點，至35,525點；標指升3點，至4,464點；以科技股為主的納指升9點，至14,826點。分析預期，隨着疫情憂慮消退，市場投資風格或會重新切換。港股夜期升20點，報26,330點，低水62點。

網上短租住宿平台Airbnb上季收入按年大增2.98倍至13.35億美元，好過市場預期，淨虧損亦由去年同期的5.75億美元，大幅收窄至6,821.7萬美元。然而，公司警告Delta變種病毒或影響業務，並已為此作好準備。Airbnb股價早段挫2.17%。

券商SoFi上季收入為2.31億美元，按年升1.01倍；用戶按季增長12.23%至256萬人。公司上季淨虧損達1.65億美元，相對去年同期盈利777.2萬美元，其股價跌13.29%。

【21︰35】道指周五早段升48點，至35,547點；標指升1點，至4,461點；以科技股為主的納指跌13點，至14,802點。摩根大通更估計，美國10年期國債孳息率已經見底，接下來將會重回上升軌道，並看好價值股、周期股跑出。

摩根大通量化分析師Marko Kolanovic認為，市場嚴重誇大了Delta變種病毒的影響，疫情已經觸頂；美債孳息率將大幅上升，並引發新一輪板塊輪動，價值股將會跑贏增長股，大宗商品的「超級周期」必定會出現。他認為，債息上揚引發科技股大幅下挫，導致大市崩潰的風險並不高。

他續指，科技成長股的一大風險是某些行業存在泡沫，比如可再生能源、電動汽車、數貨幣幣等。這些板塊的估值，最終將會與傳統的周期股、價值股看齊，惟在泡沫破裂前上升趨勢仍會延續；就算泡沫真的破裂，也不足以破壞整個市場的穩定。

個股方面，外賣平台DoorDash公布，截至6月底止季度收入增長83.11%至12.36億美元；季度虧損1.02億美元，按年由盈轉虧。DoorDash預計第三季用戶增長將會放緩，其股價挫4.86%。

迪士尼上季度收入為170.2億美元，按年升45%，高於預期的167.6億美元，每股盈利0.8美元，同樣勝預期，串流媒體服務Disney+訂戶數量大增1倍至1.16億，其股價升3.65%。