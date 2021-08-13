全球天災不斷！上半年保險公司賠償額創歷史次高

自然災害頻生導致全球保險公司遭受巨大損失，據瑞士再保險研究所數據，受山林野火、風暴和龍捲風等自然災害影響，今年上半年全球保險公司損失約400億美元(約3,120億港元)，高於近10年的平均水平330億美元，亦創史上同期的第二高，即僅次於2011年日本和新西蘭大地震後所錄得1,040億美元的半年度保險賠償。分析警告，巨災賠償金額未來可能再破紀錄新位。

今年上半年全球72%保險損失發生在美國，其中僅北美冬季一場風暴便為保險公司蒙受150億美元(約1,170億港元)損失，為同類型事件有紀錄以來最「甘」。撇除保險損失，今年上半年天災人禍造成的全球經濟損失言達770億美元，低於10年平均值1,020億美元。瑞士再保險表示，上半年有近4,500人在災難中喪生或失蹤。

該公司巨災風險部負責人Martin Bertogg指，氣候變化造成的極端天氣和災害易發地區的快速城市化，導致愈來愈高的自然災難損失。從歷史上看，除了颶風或地震外，造成巨大財產影響的災難不多，惟現時災難普遍導致10億美元以上損失，建議保險業提高風險評估能力，以保持和擴大其金融抗災程度。

事實上，從全球平均水平而言，保險能承擔約30至40%由災害引起的經濟損失，由於北美保險滲透率較高，因此賠付可達到經濟損失的50至60%。極端天氣將進一步考驗保險公司的盈利和風險壓力。

Martin表示，據目前的風險模型，保險業未來20年或有能力吸收自然災難上升的總成本。然而，歐洲和中國等地區7月份發生嚴重水災，保險商估計，單以德國上月水患而言，理賠金額或達45億至55億歐元，加上颶風季的高峰期尚未到來，預計全球保險公司損失金額或再繼續攀升。

近年中國極端天氣事件的頻率不斷增加，國際評級機構標普統計，截至8月9日，河南洪災已對經濟造成1,337億元人民幣的損失，而人壽和財險索賠總損失只有112億元人民幣，卻足已創下中國單一事件保險賠償金額的歷史新高。

內地自然災害的索賠金額，連經濟損失的十分之一都不到。標普認為，經濟損失與實際保險賠償之間的金額差距仍大，或反映大型災禍保險保障在內地仍有強大的潛在需求。

鑑於承保業績受限和具競爭力的定價，標普繼續將內地財險行業的信貸趨勢視為負面。該機構指，近期惡劣天氣對財險行業綜合成本率的影響僅1%的增幅，惟險企的盈利壓力正在加重，預計保險公司將於未來兩年加強風險控制，以應對承保風險敞口的相關波動，同時將會針對災禍保險推出更多元化的產品，以應付市場需求。