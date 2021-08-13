【產經評論】瘟疫天災斷物資　經濟攬炒在咫尺

全球天災不斷，加上變種病毒肆虐令多地經濟再度停擺，貨運物流面臨中斷危機！雖然部分疫苗接種率較高的地區將進入下半年的消費旺季，但它們集中北半球，進入秋冬季，病毒更活躍，目前再遇上物流受阻衝擊供應鏈，旺季不到貨，需求更旺也徒然。可以預見天災已帶來巨額經濟損失，企業盈利亮紅燈，風險將在金融市場反映，成為引爆資產泡沫的導火線。若月底美國公布的疫情溯源調查結果引發中美關係急轉直下，就變相為全球攬炒「點火」！

老天咆哮，盡顯人之渺小！今年首季先是北美雪災，繼而澳洲洪災、北美西部極端高溫、加州旱災；下半年開首歐洲及中國洪災，阿根廷遇上百年一遇的乾旱，意大利史上最熱，還有希臘、土耳其大火等，多不勝數。保險界已預期，繼上半年自然和人為災害令全球經濟損失逾6,000億元後，下半年勢增。

原本全球物流基建完備，詎料今年3月有巨型貨櫃輪困於蘇彝士運河，5至6月廣東鹽田港又因疫情停運一個月，如今就連舟山港亦失守。本來航運受阻，陸上鐵路仍可分流部分貨運需求，可近期各地「心臟」地帶水災，部分鐵路設施受嚴重中斷。此外，繼河南洪澇，目前中國湖北也暴雨成災，連貫南北的兩個中部大省經濟運作正陷失序狀態。

禍不單行，近日舟山港因防疫局部關閉，隨着疫情擴散，類似的港口關閉措施或陸續有來。要知道，全球港口貨櫃吞吐量前十位，中國佔了六席。若有更多內地港口受疫情影響，大量「中國製造」產品將無法出口。回顧今年首7個月，美國「買中國貨」全球第一，進口中國貨額達1.96萬億元人民幣；中國亦自美國進口6,616億元人民幣貨值。全球航運亂局下，拜登政府的救市措施只怕事倍功半，加上中國經濟下半年見頂回落速度正在加快，全球兩大經濟體當災，試問股市焉能站立得住？

如此亂局再多一、兩季，糧食、原材料和零部件供應勢必受衝擊，從而激化通脹。適逢美國貨幣政策正醞釀由寬轉緊，利率重納升軌，意味營商和生活成本趨升，加上中國需求下降，新興國經濟疫後重建又巧遇美國進入「收水」周期，為時逾年的全球經濟攬炒格局成型。

近日國際事件顯示中國與美國及其盟友的關係愈趨緊張，全球屏息以待美國8月下旬公布疫源調查報告，一旦矛頭直指中國，足以成為全球冧市「灰犀牛」！經濟爛局當前，不排除政治家圖以熱戰翻身，金融市場十級颶風恐近在咫尺！