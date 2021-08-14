東方日報B1：全球「經」慌　華抗疫清零礙供應鏈　天災累險商

國際人流往來增加，加速變種病毒在全球蔓延，連以防疫成效顯著自居的中國，近月亦有多省錄感染個案，更有重要港口因而局部關閉。因內地奉行染疫「零容忍」，隨着疫情擴散，不排除有更多港口設施陷入停擺。禍不單行是，全球多地出現嚴重天災，造成巨額經濟損失，威脅物流供應。若下半年經濟復甦再落空，資產泡沫勢陷爆破邊緣。倘中美關係急速惡化，足以全球「攬炒」，大冧市一觸即發！

據中國交通運輸部數據顯示，在2020年舟山港貨物吞吐量為11.72億噸，連續12年保持全球第一；而貨櫃吞吐量則位列全球第3位。寧波舟山港主要貨種為油、煤、鐵礦石及糧食，該港由9個碼頭所組成，今次因疫情而局部停擺的梅山港碼頭，是貨運輸往歐洲及北美的關鍵碼頭。

全球最大貨櫃航運運輸集團馬士基(Maersk)發言人透露，該公司尚未受到影響，因旗下船隻所用的主要是同屬舟山港的北侖港區。不過，由於梅山港區出現確診個案，連帶位於北侖港區的3個倉庫也劃為封閉區，並且已經停止運作。

中國對疫情採取「零容忍」政策已加劇今年的供應壓力，因在該政策之下，只要有一個人確診，就足以使港口關閉，將會導致嚴重的供應鏈後果。經濟學人智庫全球貿易主管Nick Marro指出，內地當局的「零容忍」政策，代表港口停擺事件不會是最後一次。尤其是考慮變種病毒Delta的傳染性十分高，以及疫情對第三季經濟表現所構成的風險，只要當局繼續維持「零容忍」的立場，因確診或封鎖引發的供應鏈中斷風險就會繼續存在。

舟山港局部關閉，令市場擔心全球各地港口將會面臨防疫封鎖，使生鮮食品、電子產品等物品供貨受到阻礙。正值全球經濟復甦、製造業回暖導致需求攀升之際，供應鏈本來就已經非常緊張，封停港口恐會令到情況更加嚴峻。

根據外媒報道，於6月時深圳鹽田港因爆發疫情而影響運作，連帶全球最大貨櫃港洛杉磯港亦出現貨物吞吐量下降的情況。洛杉磯港發言人表示，由於舟山港最近關閉，如今恐會再度面臨同一個問題，並推高亞洲至歐美運費。

梅山碼頭暫停服務之際，今年的貨櫃運費持續飆升，由亞洲到美國西部海岸的貨運費年內飆升逾2.7倍，每個20呎標準貨櫃達到1.58萬美元以上。作為全球航運價格指標的波羅的海乾散貨指數一個月內更漲逾10%，靠中國出口貨物的製造業廠商惟有「捱」高昂運費。

另方面，自然災害頻生導致全球保險公司損失巨大，據瑞士再保險研究所，受山林野火、風暴和龍捲風等自然災害影響，今年上半年全球保險公司損失約400億美元(約3,120億港元)，高於近10年平均水平330億美元，亦創史上同期的第二高，僅次2011年日本和新西蘭大地震後錄得1,040億美元的半年度保險賠償。分析警告，巨災賠償額未來或再破紀錄。

今年上半年全球72%保險損失發生在美國，僅北美冬季一場風暴便累保險公司蒙受150億美元(約1,170億港元)損失，為同類事件有紀錄後最「甘」。撇除保險損失，今年上半年天災人禍造成的全球經濟損失達770億美元，低於10年平均值1,020億美元。瑞士再保險稱，上半年有近4,500人在災難中喪生或失蹤。

該公司巨災風險部負責人Martin Bertogg指，氣候變化造成的極端天氣和災害易發地區的快速城市化，導致愈來愈高的自然災難損失。從歷史上看，除了颶風或地震外，造成巨大財產影響的災難不多，惟現時災難普遍導致10億美元以上損失，建議保險業提高風險評估能力，以保持和擴大其金融抗災程度。

事實上，從全球平均水平而言，保險能承擔約30至40%由災害引起的經濟損失，由於北美保險滲透率較高，因此賠付可達到經濟損失的50至60%。極端天氣將考驗保險公司盈利和風險壓力。

Martin表示，據目前風險模型，保險業未來20年或有能力吸收自然災難上升的總成本。惟歐洲和中國等地區7月份發生嚴重水災，保險商料單以德國上月水患，理賠金額或達45億至55億歐元，加上颶風季的高峰期尚未到來，預計全球保險公司損失金額或再繼續攀升。

近年中國極端天氣事件的頻率不斷增加，國際評級機構標普統計，截至8月9日，河南洪災已對經濟造成1,337億元人民幣的損失，而人壽和財險索賠總損失只有112億元人民幣，卻足已創下中國單一事件保險賠償金額的歷史新高。

內地自然災害的索賠金額，不到經濟損失的十分之一。標普指，經濟損失與實際保險賠償額差距仍大，或反映大型災禍保險保障在內地仍有強大需求。

鑑於承保業績受限和具競爭力的定價，標普繼續將內地財險行業的信貸趨勢視為負面。該機構指，近期惡劣天氣對財險行業綜合成本率的影響僅1%的增幅，惟險企的盈利壓力正在加重，預計保險公司將於未來兩年加強風險控制，以應對承保風險敞口的相關波動，同時將會針對災禍保險推出更多元化的產品，以應付市場需求。