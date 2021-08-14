美股道指收市微升　與標指再創新高

美國股市周五(13日)微升，道指和標指齊再創收市新高。道指收報35,515點，升15點或0.04%；標指收報4,468點，升7點或0.16%；納指收報14,822點，升6點或0.04%。

摩根大通量化分析師Marko Kolanovic認為，市場嚴重誇大了Delta變種病毒的影響，疫情已經觸頂；美債孳息率將大幅上升，並引發新一輪板塊輪動，價值股將會跑贏增長股，大宗商品的「超級周期」必定會出現。他認為，債息上揚引發科技股大幅下挫，導致大市崩潰的風險並不高。

他續指，科技成長股的一大風險是某些行業存在泡沫，比如可再生能源、電動汽車、數貨幣幣等。這些板塊的估值，最終將會與傳統的周期股、價值股看齊，惟在泡沫破裂前上升趨勢仍會延續；就算泡沫真的破裂，也不足以破壞整個市場的穩定。

個股方面，外賣平台DoorDash公布，截至6月底止季度收入增長83.11%至12.36億美元；季度虧損1.02億美元，按年由盈轉虧。DoorDash預計第三季用戶增長將會放緩，其股價收市升3.5%。

迪士尼上季度收入為170.2億美元，按年升45%，高於預期的167.6億美元，每股盈利0.8美元，同樣勝預期，串流媒體服務Disney+訂戶數量大增1倍至1.16億，其股價收升1%。