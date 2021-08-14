滙豐：市場已消化通脹升溫預期　惟變種病毒惹憂

外媒報道，滙豐銀行財富管理部門首席投資主管Xian Chan周四(13日)在一份報告中表示，在持續對美國通脹憂慮之後，市場似乎正習慣這種趨勢，至於新冠肺炎變種病毒Delta的傳播情況正更加受到關注。

Chan指出，縱使美國7月消費物價指數(CPI)高企於5.4%，但10年期美國國債孳息率自4月高位之後一直趨向下跌，反映市場已經消化對通脹升溫預期的懼怕。

他說，美股標指自1月以來每月均錄得升幅，即使在市場波動時，連通脹預期升溫時的5月和6月均錄得正回報，表明金融市場不再害怕通脹上升。Chan認為，這不意味到市場不憂慮縮減量化寬鬆計劃，但聯儲局迄今為止「很好地」管理了縮減行動的溝通。

另一方面，Chan指出，市場現在更關注新冠肺炎疫情的發展狀況，尤其是變種病毒Delta的傳播。最近數周多個地區重新採取了遏制措施，尤其是亞太地區，至於英國和其他國家在重新開放經濟方面取得了進展。他認為，市場目前普遍預期，在疫苗廣泛地得到接種之後，下半年經濟復甦將會持續。

滙豐仍看好股票市場表現，特別是直接接觸消費者的行業，例如非必需消費品、金融和房地產。不過，他提醒投資者，波動性可能會不時出現。