1周10大驚奇：中美矛盾再起　大行預言美企將杯葛北京冬奧

通脹升溫、Delta病毒是目前主流媒體的關注焦點，惟多數人似乎已忽視了中美仍然在繼續的貿易戰。自美國總統拜登上台以來，是中美之間的關係未如預期中緩和，甚至漸行漸遠。

隨着日本的東京奧運結束，有專家更警告，中美爭端矛盾激化的背景下，美國企業可能會被要求杯葛北京的冬季奧運，停止一切贊助。值得注意的是，拜登此前曾於5月26日下令情報機構追查新冠病毒源頭，並在90天內交出報告，意味有關報告將在本月底出爐，隨時成為引燃中美全面衝突的導火線！

【1、中美緊張局勢再起 企業或抵制北京冬奧】

華爾街大行摩根士丹利警告，中美關係在未來一段時間恐怕會急劇惡化，衝突隨時升級。該行公共政策研究主管Michael Zezas表示，兩國緊張局勢接下來將成為市場焦點，皆因大量激化矛盾催化劑即將出現。接下來數周，美國對新冠疫情起源研究報告的細節，可能會洩露至媒體，成為新聞頭條。同時，距離北京冬季奧運會只有大約6個月的時間，在此之前，可能會有聲音呼籲美國企業杯葛及停止贊助；更甚者，明年是美國的中期選舉年，目前民調顯示跨黨派選民普遍不信任中國，預計兩黨都會對中美關係發表強硬言論，以吸引選票。

摩根士丹利認為，投資者或商界不應寄望於中美關稅短期內取消。因為目前中國仍然未能兌現首階段貿易協議中所有承諾；而美國似乎有意通過立法手段，採取更具「侵略性」的舉動。企業應繼續為中美經濟交流變得「更多的規條」，以及彼此開展業務的交易成本上升做好準備。這種成本可能以非關稅壁壘的形式呈現，例如規範企業收集客戶數據的規則、限制投資的形式等。

以本周稍早前的消息為例，美國企業研究院(AEI)2名高級研究員發文指，中國物聯網雲平台服務商物聯網雲平台服務商可能或美國產生威脅，俄羅斯勒索軟件更嚴重，呼籲美國政府參照華為模式封殺塗鴉智能。

文章署名作者Klon Kitchen說，塗鴉的產品與普通網絡安全問題不同，而在於中國法律要求像塗鴉這類的公司，交出其所有數據。他又指，過去幾年，美國及20多個國家禁止或大幅限制華為建設或管理5G通訊網絡，原因是擔心華為或暗中與中國政府分享全球5G網絡通訊中的海量數據。美國國會應該基於同樣的安全考慮禁止塗鴉公司在美國運作、禁止與美國企業往來。

【2、新債王警告通脹風險令人憂慮】

美國政府對華政策日益強硬，或許亦有轉移國內矛盾的考慮在內，皆因當前該國的通脹問題已逼在眉睫。「新債王」之稱的DoubleLine Capital舵手岡拉克指出，美國物價上漲速度令人擔憂，官方數據低估了通脹風險。

他指出，當談到通脹指標時，他將消費物價指數(CPI)持續超過4%定義為令人不安的通脹「上升」。現在，通脹已經連續第2個月處於5.4%，證明通脹問題被低估了。

美國勞工部周三(11日)數據顯示，美國7月份CPI按年增長5.4%，和6月份的增幅一樣，也是自2008年以來的最大漲幅。同時，周四(12日)數據顯示，7月最終生產物價指數(PPI)按月增長1%，按年升7.8%，為2010年有紀錄以來最大按年漲幅。

事實上，岡拉克自去年以來一直警告，擴張性的貨幣和財政政策，加上供應限制，將加速通脹。他還質疑聯儲局的觀點──如果刺激政策繼續下去，物價上漲是否只是暫時性。他又警告，如果通脹持續，而美國聯邦政府被迫收緊財政和貨幣刺激措施，股市可能會下跌，因為目前的市場估值一定程度上是低利率的產物。

【3、著名經濟學家警告通脹持續】

聯儲局一直對通脹問題視而不見，恐釀成大禍。著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安也批評，當局低估通脹問題，並讓美國陷入另一場衰退風險，又指出本周公布的消費物價指數(CPI)數據並未趨緩，加息壓力將跟隨上升。他直指，聯儲局已經遲到了，應該早點開始討論縮減買債，儘管通脹最終會逐步消退，但持續時間會比聯儲局預期的還要長。

【4、股神巴菲特沽貨套現】

雖然美股屢創新高，但股神巴菲特(Warren Buffett)今年仍然選擇淨賣出股票，旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)亦已放慢回購股票的步伐。

外媒報道，巴郡次季財報顯示，該季淨賣了11億美元的股票，雖然較首季的39億美元有所減少，但已是連續第3個季度錄得淨賣出。至於次季買賣了哪些持股，要到8月下旬的監管文件才會詳細說明。

隨着標普500指數、那斯達克指數次季創下新高，巴郡的整體股票投資組合價值依然上升，從首季的2,704億美元增加8.7%，至到次季的2,938億美元。這些持股貢獻了巴郡次季利潤增長6.8%至280億美元，不計算持股的盈利也大增21%至66.9億美元，其中工業業務領漲，如鐵路公司BNSF Railway。

巴菲特的股票投資組合仍然高度集中在少數幾家公司，截至次季持股價值的69%由蘋果公司(Apple Inc.)的1,243億美元、美國銀行的426億美元、美國運通的251億美元、可口可樂的216億美元組成。

此外，在多年來減少回購之後，巴郡2018年放寬了回購規則，也成為巴菲特最重要的購買之一。巴郡2020年回購了創紀錄的274億美元、今年首季再回購66億美元，次季回購則降至60億美元。

【5、鮑威爾倘未能連任 恐引爆美股】

外媒引述知情人士稱，美國拜登政府經濟團隊的成員普遍支持聯儲局主席鮑威爾連任，但是包括民主黨麻薩諸塞州參議員沃倫在內的議員日益反對，並要求其提名1位更有可能加強銀行監管的人，這將可能導致鮑威爾被替換。分析認為，倘鮑威爾無法連任消息繼續發酵，不排除美股會出現恐慌性拋售。

不過，知情人士表示，一些拜登政府內部人士認為，由於目前面臨一系列的經濟難題，鮑威爾連任是最安全的選項，其中包括即將就基建支出法案進行投票；通脹率高於預期；以及新冠肺炎變種病毒導致確診人數攀升等。

根據市場分析，如果進取派民主黨人在明年2月鮑威爾任期結束時成功說服總統拜登，最有可能接替他的將是聯儲局理事布雷納德。

由於布雷納德在很大程度上支持鮑威爾的貨幣政策方針，她當選主席可能會導致利率政策在短期內保持連續性。然而，她可能會在金融監管方面採取更激進的做法，並可能更快地採取行動，推動聯儲局採用數碼貨幣。

AmeriVet Securities美國利率交易主管Gregory Faranello稱，對拜登來說，最好的選擇是讓鮑威爾留任，讓布雷納德擔任監督職務，這樣兩全其美。斯巴達資本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo則警告稱，替換鮑威爾將是一個錯誤，市場可能會對換屆產生負面影響。不過，Cardillo認為不太可能發生人事變動。他表示，來自更自由的民主黨的噪音很大，如果經濟朝着鮑威爾經常提到的方向發展，相信他將是安全的，而關鍵在於通脹是暫時性的還是結構性的。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，假如市場繼續有傳聞鮑威爾無法連任聯儲局主席，抑或國會爭議不休，或會導致美股有恐慌性拋售，但目前來看，國債並沒有下跌，未能反映市場對貨幣政策轉變的擔憂。他認為當聯儲局明確表示會換人，市場反應才會更強烈。

【6、聯儲局收水或震散金融市場】

在通脹壓力之下，聯儲局遲早也要收水，但由於長期的無限印錢政策，一旦貨幣政策轉向，恐令迭創新高的美股遭受重創。著名投資者、Richard Bernstein Advisors行政總裁伯恩斯坦(Rich Bernstein)警告，現在的市場泡沫是他職業生涯所見最大的一個。資深投資者、Independent Strategy總裁David Roche早前亦警告，最有可能戳破泡沫的是聯儲局被迫停止發出雙重訊息，並嚴肅地討論停止更多的貨幣刺激及停止為預算赤字融資。

【7、中國重拳抗疫 供應鏈又遇挫】

中國「重拳抗疫」的做法疫恐會令全球經濟復甦遇挫。早前當局因錄得確診個案，局部關閉一個繁忙的寧波舟山港貨櫃碼頭，令人擔憂Delta變種疫毒迅速蔓延，在當局奉行對染疫「零容忍」的政策之下，將有更多港口被停擺，令去年的航運噩夢可能重現，並加劇已經不堪重負的全球供應鏈！

外媒報道，美國洛杉磯港6月時，便因為中國鹽田港爆出新冠疫情影響運作，連帶出現貨物吞吐量下降的情況。洛杉磯港發言人表示，由於舟山港最近關閉，如今再度面臨吞吐量下降的情況。報道又引述供應鏈管理公司Mercury Resources的行政總裁Anton Posner表示，許多租船的公司已經將疫情條款納入保險，以免得為船隻滯留支付費用。

Ifchor North America LLC的合夥人Emmanouil Xidias稱，局面一度才開始穩定，如今又被Delta耽誤，接下來會有第2次打擊。舟山港的關閉讓人擔心，全球各地港口不久會面臨跟去年一樣的疫情爆發和防疫封鎖，耽擱生鮮食品、電子產品等所有物品供貨的暢通。這次疫情向港口碼頭傳播之際，全球海運系統因面臨全球經濟重開和製造業回暖所導致前所未有的需求，本來就已足襟見肘。

隨着Delta病毒迅速蔓延，全球大宗航運價格的指標──波羅的海乾貨指數乾散貨指數1個月以來上漲超過10%。雖然對美國港口沒有重大影響，但在中國內地可能殃及靠中國貨櫃出口的業者。分析又指出，中國對新冠肺炎採取「零容忍」政策已加劇今年供應鏈的壓力，只要當局繼續採取這種立場，之後可能會出現更多港口封閉，本就緊繃的供應系統恐迎來更多壓力。

報道引述採購行業協會Sourcing Industry Group行政總裁Dawn Tiura表示，中國的立場將導致「嚴重」的供應鏈後果，皆因「零容忍」政策下，1個人確診就足以使港口關閉。

寧波舟山港的貨運吞吐量排在世界第3，根據世界海運理事會數據，2019年該港處理了2,749萬個20呎標準箱，2020年數量增長近5%至2,872萬個。內地官媒報道，舟山港梅山碼頭的所有進出港服務已在周三暫停，恢復時間會再另行通知，這是歐洲及北美貨運服務的關鍵碼頭。

今年供應鏈已受到貨櫃短缺和蘇彝士運河塞港事件的嚴重干擾，今年6月疫情爆發再使中國南部的航運樞紐中斷，包括關鍵的深圳及廣州港口，這是中國首度因為疫情關閉港口營運。Tiura指出，6月初疫情爆發已使深圳鹽田港削減70%的出口，處理貨物的等待時間從3天延長至8或9天。

【8、金融中心有隱憂 上海正受Delta變種病毒挑戰】

作為中國的金融中心，上海亦因為疫情再度進入高度戒備狀態。自去年中以來，上海超過47萬名金融專業人士幾乎都已重返工作職位且不需戴口罩，現在他們需要定期接受體溫掃描和查核，以掌握接觸者追蹤。在一些銀行的公共區域，所有人得戴上口罩，並再次禁止在會議室接待訪客。

這些改變政策的業者包括富達國際有限公司，該公司再次禁止其上海員工進行非必要的旅行，並敦促他們避開人群。有些業者正在做好最壞的打算。根據上周的一份備忘錄，國泰君安證券正在制定應急計劃，包括人員輪班以確保必要時能夠持續營運，並敦促疫苗接種率低於90%的部門為員工接種疫苗。

在短短3周內，中國本土確診病例已超過1,000例，包括上海和北京都有病例。儘管中國堅持其大規模檢測和有針對性的封鎖措施，這些措施壓制之前的30多波疫情，但在增長預測已被調降下，最新爆發疫情的速度和規模可能擾亂全球第二大經濟體的企業。

在200多個疫情最嚴重的地區，公共交通和的士服務受到限制，至少46個城市建議居民，除非絕對必要，否則不要出行。官員已經限制了北京的火車服務和搭乘地鐵，北京自7月以來已報告了9宗本地病例。中國當局還敦促人們取消出差和假期，全國一些大學也要求學生在即將來到的新學期推遲返校，特別是來自高風險地區的學生。

據報，上海擁有股票、債券、外匯、黃金和其他交易所，年交易額達1,900萬億元人民幣，1,600家金融機構位於該市，其中約30%來自海外。上海的國際金融中心敦促所有租戶，要為員工的工作和用餐做出必要的安排，同時避開人潮，並遵守政府的健康要求。任何進入該幢大樓的人，必須戴上口罩，且其數字健康碼必須是綠色的，其租戶包括滙豐控股和富達。

根據大樓物業上周的一份通知，上海環球金融中心21層和23層的一個租戶在發現1名員工與確診病例有密切接觸後，對所有員工進行了檢測，但通知中未透露該公司的身份。根據其網站，瑞穗在該大樓租用兩個樓層。

【9、大鱷稱市場低估投資中國風險】

沽空機構渾水(Muddy Waters)創始人Carson Block接受外媒訪問時表示，過去10年，投資者基本上忽視了中國政策環境反覆無常的問題，如今相關風險發生，更涉及到美國市場，並傷到投資者。

他批評，所有事情都應該平等，但偏偏如今中國股票正以較美國同類股呈大幅折讓的估值交易。近月中國正向科技以至教育等行業的私企祭出監管大旗，理由是壟斷行為、金融風險增加、以及挑戰政府權威等。這個監管風暴已讓在中、港、美上市的中概股上月蒸發1萬億美元市值，也叫市場參與者懷疑中國股票是否變得不可投資。

【10、黃金成為避險天堂】

埃及富豪、Orascom Investment Holding董事長Naguib Sawiris表示，全球關注通脹及股市可能冧市之際，黃金是一項不錯的投資，投資組合中應有20%至30%是黃金，而他個人曾經持有至50%。

Sawiris上月創建一個14億美元金礦基金，並指是出於「個人動機」，因其淨資產中有很大一部分是黃金，認為即使通脹來襲，股市或因任何原因崩盤，仍會因為持有黃金而感到開心。他又稱，股市市場價格已長期處於高位，另加上政治動盪及疫情等諸多不確定性，某個時刻下跌將無可避免。

不過，翻查歷史，黃金在通脹時回報好壞參半，Sawiris亦承認，隨着經濟自疫情復甦，加息可能會「吃掉」黃金的收益，惟他仍會是黃金的長期投資者。