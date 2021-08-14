致富智庫：不損生活質素　釋放現金8大妙法！

8月領取消費券後，相信很多人第一件事當然是瘋狂購物，買自己夢寐以求的東西！雖然消費券有使用限期，但也可以用得其所，避免消費失控，如上班一族使用消費券作日常通勤，能減少每月開支之餘，亦可領取交通補貼。不過，透過消費券減少支出只是緩兵之計，除了以消費券支付日常費用，若不想犧牲自己喜歡的東西來改善財務狀況，還有甚麼方法可在不影響生活質素下釋放更多流動現金呢？

【1、盡力格價找最便宜的商家】

當大家有一段時間沒有貨比三家，那麼很大機會多付一大筆錢，不要少看每日吃飯、交通和娛樂等費用僅多付100元，到月底便失去了3,000多元。正所謂少數怕長計，這樣一年下來分分鐘損失數萬元。

首先從日常必要的開支入手，對於每月使用的許多服務，可以選擇另一個服務提供者，而不必一直使用同一間公司，以電訊公司4.5G數據計劃為例，每一間的行政費、平均1GB價錢都有差異，若對公司品牌、數據速度及通話分鐘沒有太大要求，不妨選擇收費最便宜的一間，因為費用有差別。

此外，不得不提的是有很多公司的優惠都只提供予新客戶，舊客戶或長期客戶續費有時高得不合理，例如健身室會費和上網費等，故如果合約即將到期，建議可預早四出格價，揀選當中最好的優惠。

【2、每次爭取購物折扣】

剛才提及到少數怕長計，相反，每日節省少筆，就是邁向財富自由的一大步，而要求折扣是另一種減少開支而又不改變消費習慣的好方法。要求折扣都有很多方法，譬如大型超市及連鎖店一般都不能講價，但參與其會員儲積分計劃就可以獲得折扣或現金回贈。

購物時多利用移動支付錢包及綁定信用卡，因為部分支付工具在每次消費後都會送贈電子印花，儲夠不同印花就會獲贈電子現金券，政府派的電子消費券日前已到手，大家將有更多機會接觸電子支付錢包，用盡各平台的優惠着數，有平台就與餐飲商戶合作推出電子餐飲券，買電子餐券滿500元即送100元優惠券。

除此之外，在網上購物或訂閱一些網上服務時，可以先上網站搜尋一下可用的折扣碼，很多時候最少可獲9折，部分費用如果以季度或年度付費亦可以獲得折扣，例如保險保費。

【3、開拓第二收入來源】

若不想放棄自己想買的東西，但薪水月月清怎麼辦？最直接的辦法就是增加收入，但找到新工作並不是一時三刻的事，而且要找到有一定增幅收入的工作亦不是易事，所以應該在時間許可下，開拓第二種收入來源，例如找兼職、創業或當網絡紅人。

疫情下，即使很多公司凍結人手，甚至很多工種仍有人力短缺，例如外賣送餐員、家庭護理員、電召車司機和補習老師等，而且只要有相關技能或知識便能彈性工作，可按照自己的時間表，在下班後或周末期間工作，幫補收入。

此外，若有興趣經營自己的生意，現時不少人亦會選擇開網店，因網店的經營成本低，所以不妨先在網上試業，待累積一定人氣和客戶後，才投資在實體店，不但將賠本的風險大大減低，而且當成功後，賺到的錢可能比正職還要多。

【4、販賣二手物品回籠資金】

要增加收入，除了透過辛勞工作，還可以採用比較輕鬆的方法，近年在香港拍賣二手物品的網上平台五花八門，且發展日益成熟，不少人將自己舊的衣服、鞋、袋、書本，甚至二手車及樓盤通通放上平台出售。假如是不殘舊的名牌物品，一般在一至兩天內便火速獲得新買家垂青。對於資金緊絀的人來說，相信這個方法是除了借貸以外，不失為最快釋放流動現金的方法。

【5、打造穩健的投資組合增現金流】

投資當然有賺亦有蝕，但穩陣的投資是一個「坐定定」而能不勞而獲的方法，甚至有不少人將投資視為達成財務自由的捷徑；但投資前必須要三思，思考自己是否有足夠知識、時間，以及承受風險的能力。對於經常留意財經消息、看書吸取財經知識、熟悉大市趨勢，以及具備大量實戰經驗的人士，選擇適合的板塊和股票，以至操盤也輕而易舉。

但對於沒有時間留意大市，欠缺知識和實戰經驗的人來說，最好便是選擇一些前景增長潛力大的行業，採定時及定額的投資在指數股票型基金，並長線持有，例如年輕人可承受風險能力較高，便可全數押在美股如醫療生物科技及互聯網科技相關ETF。對於即將退休的人士，由於資本較大，因此可傾向投資於一些低風險、高收益的債券，舉例如人民幣債券，而高息股票亦是另一個不錯的選擇。不過，需要留意的是這些投資工具只適用於短期內不需要流動現金的人士，因滾存投資回報和利息需時。

【6、設立一個高收益儲蓄帳戶】

將辛辛苦苦賺來的錢都存在日常帳戶並不是理想的選擇，如果想「用錢賺錢」，就應該考慮開一個高收益的儲蓄帳戶。現時大多數網上銀行為顧客提供高收益的儲蓄帳戶，從高收益儲蓄帳戶中獲得的利息，遠遠超過你在傳統銀行可能獲得的利息，而且當存入的本金愈多，賺取的利息就愈多。現時有虛擬銀行推出50萬或以下的存款額，每日可賺取0.65%利率，即使周末及公眾假期亦能賺息。亦有銀行推出首2萬元存款3.6%的年利率。

【7、債務再融資減利息開支】

對於已經簽下大筆卡數的人士來說，每月把人工「進貢」給債權人是讓令人沮喪的事，如果可以避免，便可節省大筆利息支出。那麼如何降低利率呢？由於目前利率近乎零，是各種債務再融資的最好機會，包括按揭貸款及私人貸款，或者欠債人可以通過個人貸款或其他類型的債務合併貸款還清債務。假如成功降低利率，便可以每月釋放不少資金，並撥入預算中，而你毋須改變自己的消費習慣。

不過當再融資時，則需要留意是否涉及任何前期費用或交易費用，例如整合結餘轉戶會產生手續費或行政費等，還需要考慮你的貸款還款時間，因為更長的還款期限通常有利有弊，假若延長貸款期限，可能會顯著減少每月還款額，但變相會增加總還款額。

【8、避免債務問題惡化】

對於收入沒有很大彈性的人，他們很多時候會過分依賴信用卡消費，購買食物、繳付娛樂開支及帳單等，先使未來錢，最後導致不能還款，欠債纍纍之餘，同時利息亦會像滾雪球般愈滾愈大。

然而，如果你想擺脫債務，便要限制使用信用卡消費，例如只限購買日用品，其餘想買的東西則使用現金支付，這樣方便了解自己每月的消費開支，避免欠下一大堆卡數。另外，亦可考慮為自己的信貸設定一個上限，認清自己每月可以還清的限額，以確保所有的消費都是在能力負擔的範圍以內。