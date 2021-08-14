針對新股發行「抱團壓價」　中國證券業協會處罰19間投資機構

為貫徹落實中國證監會《關於註冊制下督促證券公司從事投行業務歸位盡責的指導意見》有關要求，持續加強網下投資者自律管理，維護新股發行秩序，並針對近期部分科創板項目報價一致性較高的線索，中國證券業協會會同上海證券交易所對19間網下機構投資者開展聯合現場檢查。

檢查及案件處理中發現，相關網下投資者主要存在內控制度不完善、定價依據不充分、未嚴格履行定價決策程序、工作底稿未妥善保存等問題。

最終協會根據《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》等有關規定，按照投資者違規情節嚴重程度，對19間網下投資者採取自律措施，包括對1間保險公司暫停資格1個月，對1間證券公司資管子公司、4間公募及4間私募暫停新增配售對象註冊1個月，對1間證券公司資管子公司、6間公募及2間私募給予警示。

下一步，協會將繼續堅持「建制度、不干預、零容忍」方針，貫徹落實《指導意見》要求，加強檢查監督、強化行為監管、完善自律規則，進一步加強與滬深證券交易所等部門的監管協作，加大對網下投資者違規行為的處罰力度，構建良好的網下投資者生態環境，切實維護市場化發行定價秩序。