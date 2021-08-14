代理指8月首12日本港整體物業註冊量按月僅升1%

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，8月首12日整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量共錄3,350宗，較7月同期的3,392宗，按月微減約1.2%。

該行首席分析師劉嘉輝稱，若以不同類別的物業計，上述期內的二手交投註冊量按月表現平穩向上，暫錄2,300宗，較7月同期的2,189宗微升約5.1%，亦是同期整體物業註冊量按月平穩的原因。

至於工廈、寫字樓、舖位、純車位及其他等非住宅物業方面，同期註冊宗數共638宗，較7月同期的456宗增加約39.9%，升勢大幅高於二手住宅交投。

反之，一手私樓方面，在不包括一手公營房屋之下，8月首12日一手私樓註冊量錄321宗，較7月同期727宗跌約55.8%。因簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，8月註冊個案一般主要反映7月的市況。

他表示，因7月有部分焦點項目因未取得預售樓花同意書而押後推出，令7月新盤銷售量回落，而8月註冊量亦逐步反映當時市況。一手公營房屋方面，8月首12日錄91宗，較7月同期僅20宗則大升逾3.5倍。