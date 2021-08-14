麵包也加價？全球3大小麥產區失收　推升糧食價格

全球天災不斷，作為麵包、麵條等主要食糧原材料的小麥歉收，令糧食價格飆升。據報道，目前全球三大小麥出口地區包括俄羅斯、加拿大及歐盟，正面臨產量和品質問題，導致小麥期貨價格飆升至多年高位。

俄羅斯遭受到嚴寒天氣來襲數月，小麥產量料受到重大挫折；加拿大小麥則苦於乾旱和酷熱；而作為全球最大小產出口地的歐盟，預計年產量可達1.386億噸，惟其成員國法國及德國亦因為持續降雨阻礙收成，預計亦會影響到農作物的品質，同樣重量的小麥能夠轉換的麵粉比例將會下降。

美國農業部也預計，全球小麥儲備可能跌至5年低位。國際穀物委員會(International Grains Council)計算的小麥出口價格指數亦不斷攀升，目前按年漲幅已達46%。

聯合國全球農產品價格指數接近10年高位。巴黎製粉小麥期貨本周飆升9.5%至2012年以來最高；芝加哥商碞交易所的小麥期貨合約也漲至每蒲式耳7.82美元，為8年來最高。

上游原材料漲價的影響，未必會立即傳導致最終消費品。不過，隨着原料成本壓力增加，加上全球航運運費飆升，再加上各國央行寬鬆貨幣政策帶來的通脹壓力，勢必會影響到物價水平。而小麥價格飆升，亦預示着麵粉、麵包漲價在所難免...