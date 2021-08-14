IPO冰火兩重天！內地吸引「巨無霸」　香港冷冷清清

外國傳媒報道，在中國內地，IPO交易源源不斷，熱鬧非常。今年全球規模最大的兩筆上市交易勢將在上海進行，本地投資者對政府監管行動淡然處之。

反觀作為全球IPO中心的香港，又是另一番景象，本月迄今只開展了一筆IPO。對於把這個金融中心作為進入中國窗口的國際投資者而言，科技、教育、食品、醫療健保等方方面面的政策風險令他們愈發擔憂。

中國內地市場還受益於中央提升國內市場的願望，包括打造了一個納斯達克風格的科創板。在中美經濟摩擦加劇之際，被迫從美國退市的一些中國大型電信營運商將目光投向了上海。

Kamet Capital Partners首席投資官Kerry Goh稱，中國的運作方式不像典型已開發國家，政策出台似乎沒有章法，溝通不透明，嚇壞了外國投資者，但本地投資者和長期觀察中國的人士知道，這在長遠而言是好事，不是為了毀掉這些行業，而是要確保它們在一個規章明確的環境中經營。」

中國化工集團旗下的瑞士種子和化肥業務先正達也準備在上海科創板上市，計劃籌資650億元人民幣。

數據顯示，如果上述兩筆交易均達到預期，那麼今年中國內地市場的首次股票發行規模就將攀升至約590億美元。數據又顯示，今年迄今中國內地IPO募資規模已達11年來同期最高水平，而320筆的交易數量也創下紀錄。

雖然最近幾周香港IPO放緩，但總體而言，香港今年的表現也沒有太糟糕：總共65筆IPO，募資規模346億美元，也是同期最高紀錄。香港交易所新任行政總裁近日淡化了中國監管行動的影響，稱申請在香港上市的公司數量達到紀錄高位。

GAM Investments中國和亞洲成長股投資總監Jian Shi Cortesi稱，中國內地股市過去兩年表現強勁，2019年科創板推出後，監管機構也使企業IPO變得更加容易。

中國股市基準滬深300指數過去兩年漲了35％，同期香港恒生指數只漲了4％。7月初中國對科技行業的整頓力度加大以來，滬深300指數的表現也要好於恒生指數。