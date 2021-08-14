別怕！大摩：美國Delta疫情或1至2周內見頂

外國傳媒報道，繼摩根大通之後，摩根士丹利也開始預測美國Delta疫情見頂！

摩根士丹利生物技術專家Matthew Harrison指出，根據之前的病毒傳播規律及英美住院率和疫情高峰的關係，預計今次Delta疫情將在1至2周內見頂，即高峰大約會出現在8月底或9月初出現。

該行列出了3點：

第一，從過去一年多5個高峰的規律來看，病毒傳播率先見頂，然後在9至21天後新增病例見頂。這輪Delta疫情的傳播率於7月24日見頂，意味高峰將在8月14日之前。

第二，通過對比英國和美國的住院數據，Harrison發現美國的住院人數見頂比英國遲1個月，英國此次住院人數已於7月25日見頂，以此推測，美國的住院人數見頂時間可能在8月25日。假設病例和住院人數之間存在1周左右的時差，即新增病例高峰可能在8月20日左右。

第三，如果每日新增病例的數量受疫苗接種率影響(假設目前50%接種率，疫苗有效性85%)，那麼現時每日12萬確診的情形，與1月高峰時期的每日25萬人處於同一階段。因1此，Harrison推斷，目前疫情已快要逼近高峰。