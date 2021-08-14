阿里女員工遭侵害案　兩名嫌疑人被採取刑事強制措施

報道指，目前案件正在進一步偵辦中。因案情比較複雜，需多方取證調查。而根據《公安機關執法細則》，7月29日，槐蔭區公安分局將此案立案審查期限延長30日。8月10日，立為強制猥褻刑事案件。

事源於7月26日，阿里巴巴集團王某文、胡某敏到濟南出差，入住市中區大觀園亞朵酒店。同月27日，阿里巴巴集團周某(女)來濟出差，入住槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店。同日，王某兵入住天橋區維也納酒店。下午，一行4人到濟南華聯超市洽談業務並成功簽約。當晚，4人在市中區中海環宇城漁家燈火飯店宴請濟南華聯超市張某等4人。飯後，周某返回槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店。

7月28日上午，周某認為自己可能在醉酒狀態下被人侵害，與丈夫通話後於中午報警。經查證，2021年7月27日晚至28日凌晨，王某文先後4次進入周某房間。