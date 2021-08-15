黎巴嫩認真亂！深陷金融危機　央行批評無王管

外國傳媒報道，黎巴嫩央行行長Riad Salameh周六(14日)表示，由於根本無人在管理這個國家，他要捍衛自己決定的終止補貼燃油政策，以免耗損外匯儲備！

針對政府指控他上周三(11日)單方面宣布停止燃料補貼，造成物價飛漲，他反駁，每個人都知道燃料補貼將會終止。他又稱，黎巴嫩可以從經濟危機中復甦，但無法判斷需要多久時間，「到目前為止，無人在管理國家」。

Salameh表示，目前國家外匯儲備僅剩下140億美元，為了繼續提供類似補貼，央行需要新的立法，才能動用強制儲備金，「我們告訴大家：如果想動用強制儲備金，我們準備好了，只要給我們相關法律就行，只需要5分鐘」。

然而，自黎巴嫩總理Hassan Diab因2020年8月4日貝魯特港口大爆炸率領內閣總辭後，該國就陷入無政府狀態。今年7月26日新任總理米卡提承諾盡快組建新政府，但目前仍無動靜。

誠然，黎巴嫩金融崩潰加劇，其中包括持續惡化的燃油危機已達臨界點，許多醫院、麵包店等商家因燃料耗盡被迫縮減營運規模，甚至關門大吉。不到兩年時間，黎巴嫩的金融危機導致當地貨幣貶值90%，一半以上的人口陷入貧困。當地最新的匯率是3,900黎巴嫩鎊(約20港元)兌1美元，黑市則是超過2萬黎巴嫩鎊(逾100港元)兌1美元。