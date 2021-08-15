陳樂怡：資金流向電動車產業鏈 呢2隻車股夠值博...
2021年08月15日 07:15
東網電視更多新聞短片
美國7月核心CPI放緩，短暫紓緩投資者對美國收水的憂慮，但8月底Jacksons Hole年會及9月聯儲局議息會議之前，經濟及就業數據仍有機會觸動市場神經。此外，中國7月金融數據全遜預期，反映實體經濟融資需求乏力，房地產貸款收緊，以及加強地方隱性負債風險管理的影響。數據顯示中國經濟下半年壓力不輕。貨幣政策料傾向邊際放寬，放寬空間不大，反而財政政策或有跟進措施。
港股短期利好因素稍欠，市場聚焦重磅藍籌業績，包括騰訊(00700)、友邦(01299)，料會左右大市去向，恒指短線支持位25,800點。除企業業績外，投資者還需留意下周中國一系列經濟數據，如中國7月零售及工業生產，或會反映變種病毒及惡劣天氣的影響。美國聯儲局亦會公布議息會議紀錄，市場將會從中揣摩收水時機的訊號。
板塊方面，中汽協公布，7月乘用車銷量為155.1萬輛，按年下降7%。銷量下滑，受累於淡季、高基數及芯片短缺多項因素。然而，新能源汽車繼續表現突出，7月滲透率已增至15%，銷量增長1.6倍，優勝於整體行業水平，預計第3季底至第4季起芯片壓力紓緩，加上中國打擊車用芯片惡意抬價，將會帶動汽車芯片價格回落，利好汽車製造商的成本控制。
事實上，市場上獲政策支持的板塊選擇不多，資金流向集中電動車產業鏈，港股通南向資金加快流入兩大電動車股比亞迪(01211)及吉利汽車(00175)。儘管相關股份估值不低，但正面的資金流將會支持股價繼續跑贏大市。
獨立股評人陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)