葉尚志：績優加回A在即 中移目標上望58元
2021年08月15日 08:30
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（中新社圖片）
港股仍處於7月尾拋售過後的階段性穩定期，市況趨向反覆震動的運行狀態，而26,000點是恒指目前的好淡分水線，守穩其上，短期仍有反彈修復的空間機會，但27,000至27,500點會是中期後市的主要反彈阻力區，變種病毒對經濟持續復甦依然構成不確定性，而美國聯儲局有宣布縮表收水的可能，這些都是影響後市表現的隱憂。
中移(00941)公布截至今年6月底止中期業績，純利增長6%至591億元人民幣，業績表現符合預期，而5G套餐用戶達到2.51億戶，移動ARPU增長3.8%至52.2元人民幣，扭轉了自2018年以來的下滑趨勢，是其中的亮點。值得注意是中移宣布派發中期息每股1.63港元，在現時市場不明朗因素仍多的形勢下，相信高息股將繼續獲得資金追捧。
事實上，中移股價在46至52元區間範圍，已整固打橫了有5個月時間，算是通過了港股7月大跌市的考驗。受業績支持下，加上公司正積極推進回A流程，相信都是後續利好股價的正面因素；建議可於50元水平買入，目標價看58元，止蝕位46元。
第一上海首席策略師葉尚志