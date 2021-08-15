葉尚志：績優加回A在即　中移目標上望58元

港股仍處於7月尾拋售過後的階段性穩定期，市況趨向反覆震動的運行狀態，而26,000點是恒指目前的好淡分水線，守穩其上，短期仍有反彈修復的空間機會，但27,000至27,500點會是中期後市的主要反彈阻力區，變種病毒對經濟持續復甦依然構成不確定性，而美國聯儲局有宣布縮表收水的可能，這些都是影響後市表現的隱憂。

事實上，中移股價在46至52元區間範圍，已整固打橫了有5個月時間，算是通過了港股7月大跌市的考驗。受業績支持下，加上公司正積極推進回A流程，相信都是後續利好股價的正面因素；建議可於50元水平買入，目標價看58元，止蝕位46元。

第一上海首席策略師葉尚志