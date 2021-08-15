郭家耀：內銀盈利增速料加快　有利估值回升

中國銀保監日前公布內地銀行業營運數據，上半年商業銀行淨利潤達1.1萬億元人民幣(下同)，按年升11.1%，增幅較首季的2.4%明顯擴大。不過，因監管要求銀行以減息及減費等方式讓利，支持企業度過經濟逆境，截至6月底，銀行平均資本利潤率僅10.39%，按季縮窄0.89百分點，平均資產利潤率0.83%，按季下跌0.07個百分點。

資產質素方面，內銀去年已作大額撥備，今年繼續保持穩健，截至6月底，不良貸款餘額2.8萬億元，較第2季僅增加25億元，不良貸款率則按季微降0.05百分點至1.76%；銀行貸款損失準備餘額為5.4萬億元，較第2季末增加1,746億元，撥備覆蓋率為193.23%，按季上升6.09百分點。

內銀資產負債表持續增長，以中小型銀行表現較佳，今年首6個月大型商業銀行本外幣資產按年升6.1%至136.2萬億元，佔行業總資產的40.5%，股份制銀行資產規模期內擴張8.4%至60.3萬億元，佔行業的18%。

監管部門要求銀行加大支援中小微企，截至第2季末，用於小微企業的貸款餘額47.6萬億元，普惠型小微企業貸款餘額17.8萬億元，按年增長29.3%。銀行業資本和流動性水平充裕，商業銀行6月底核心一級資本充足率為10.5%，按季下跌0.14百分點；流動性覆蓋率為141.21%，按季下滑0.55個百分點，但兩者仍遠高於監管要求下限。今年經濟環境明顯改善，企業盈利有所回升，將推動內銀撥備要求下降，推動內銀盈利增速加快，有利估值回升。

招行早前提出大財富價管理價值鏈為未來5年工作主線，將科技基礎建設和數字化經營加到客戶資產負債表，冀打通數字化獲客到財富管理的路徑，經過「存款轉AUM、貸款轉客戶融資總量」兩步，形成「投行-資產管理-財富管理」價值循環鏈。招行早前公布旗下零售管理客戶總資產規模首破10萬億大關，大財富管理計劃策略取得進展，前景值得樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)