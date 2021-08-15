陳茂波響警：《反外國制裁法》實施時將有人借機炒作

財政司司長陳茂波在其網誌表示，全國人大常委會在6月通過的《反外國制裁法》是外交事務，屬中央事權，香港有憲制責任落實。然而，內地和香港法律起草模式不同，內地的法律不少是確定一些基本原則，具體的操作留待日後制定有關實施細則或有關政府部門頒布行政措施。

陳指出，《反外國制裁法》是確立基本原則的全國性法律，日後在香港實施時，在操作上會充分考慮香港的實際情況，香港國際金融、貿易和航運中心的地位。不過，可以預計的是，或許有人會借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心的地位及抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動來混水摸魚，港人必須提高警覺，有所準備，屆時加倍注意管理風險。

另外，隨着本港私人消費開支持續得到改善，就業市場也會相應好較，陳預期本周公布的最新失業率，將由現時5.5%的水平進一步回落。他指出，由於本港約1/3打工仔從事零售、飲食、旅遊及物流運輸等行業，而這些行業都跟消費市道有著密切關聯。不過他表示，儘管近月就業情況已改善，除非新冠肺炎疫情完全受控，並且恢復與內地及國際的人員往還，否則失業率較難於短時間內回落到疫情前的低位。