今年首7個月工廈買賣註冊宗數按年增長1.5倍

香港新冠肺炎疫情在月初基本上達致「清零」，利好消息繼續為工廈註冊量值和各區售價帶來升勢。美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年首7個月工廈買賣註冊共錄2,356宗，較去年同期升1.53倍；單計7月份最新報363宗，按年升82.4%，已連續5個月保持在350宗以上。7月份註冊金額錄42.38億港元，按年升近1.2倍。

該行表示，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數(MII)7月最新報329.1點，按月微升0.1%；今年首7個月則累升3.2%，荃灣區期內累積升幅達7.2%，表現跑贏大市。不過7月份仍有3區錄得跌幅，當中紅磡/土瓜灣的跌幅最明顯，按月跌1.5%，首7個月已經累跌4.8%。觀塘則按月跌1.3%，最新報6,283元。

美聯工商董事陳偉志表示，工廈的塑性較其他物業高，而早前活化工廈2.0及標準金額先導計劃讓全幢工廈更具重建價值，吸引不少財團入手，支撐工廈售價。今年上半年亦有不少基金入市，包括施羅德鵬里以26億元買入有線電視大廈多層單位，多個基金同時大手購入工廈物業實屬罕見，可見眾基金看好工廈前景。展望未來，考慮到工廈物業用途廣泛，銀碼較為低水，而疫情後市場對倉庫和物流中心的需求亦有所增加，加上數據中心的發展前景樂觀，將會帶動工廈後市繼續造好。另外，現時香港各項本地經濟指標逐漸回暖，相信亦會支持工廈售價繼續向好。