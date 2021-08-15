內地整頓補教業　料掀結業潮　恐致千萬人失業

內地早前日推出《關於進一步實踐義務教育階段學生作業負擔責任和校外培訓負擔責任的意見》(簡稱「雙減政策」)，以減輕學生和家長的負擔，卻對相關行業造成毀滅性打擊，多家補教機構宣布大裁員，個別更可能破產結業！

內媒報道，於1972年在意大利創立的華爾街英語上周傳出將會宣布破產，並關閉實體門市。華爾街英語是國際成人英語補習機構，於2000年進入中國市場，一度在內地11個城市開設71家學習中心，鼎盛時期員工超過3,000人，目前僅剩1,000人左右，約有30家實體門市。

據報，華爾街英語北區銷售負責人已通知各中心分校校長，公司將於本周正式宣布破產，並要求各校長通知各個分校員工，盡快辦理離職手續。有該公司員工已向媒體證實相關消息，正等待正式通知。業內人士指出，華爾街英語決定申請破產，是因為雙減政策讓他們看不到希望。

早前已有內媒引述補教業人員指出，估計全國有1,000萬人受聘於補教業，如果相關機構最終都倒閉收場，代表有1,000萬人將投入失業大軍。除了華爾街英語外，在美國上市的高途在線月初表示，會裁員逾萬人，佔公司1/3員工；新東方的裁員人數還在估計當中。