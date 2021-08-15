調查料人行將縮減MLF規模　減息時機未到

內地上個月意外降準，即使面對經濟動力轉弱及通脹升溫環境，外媒調查指，分析師認為8月得中期借貸便利(MLF)操作不會進一步寬鬆，而減息仍是央行選項之一。

外媒調查13家金融機構分析師顯示，其中12位認為本月MLF操作利率將維持不變。操作規模方面，僅兩位受訪者預計將等量續作7,000億元人民幣(下同)MLF，其余11位均預計將縮量續作。

中國7月出口放緩且社融與信貸明顯低於預期，而PPI則反映出通脹壓力再升溫，顯示經濟復甦正面臨多面向的難題。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬在內的多位分析師認為，7月全面降準的資金仍有部分可用於置換本月到期的MLF，因此人行無需全額續作。同時，部分機構認為，目前1年期MLF利率遠高於1年期同業存單利率，因而銀行對通過MLF向央行借款的需求有限。

方正證券分析師齊晟表示，中國經濟動力減弱是結構性問題，如果目前減息降不利於抑制通脹。

另外，對中國債市投資者而言，即將到來的MLF操作更令他們忐忑，因為未來一周地方債發行將大增至近3,000億元，8月中下旬地方債發行或發力，疊加繳稅高峰等因素，恐對流動性帶來負面影響。齊晟指出，如果MLF操作規模在3,000億以下，市場可能會比較擔心。