央行年重返Jackson Hole　聯儲料扔「重磅炸彈」

近40年來均在美國懷俄明州度假勝地Jackson Hole舉辦的「全球央行年會」今年將在8月26日至28日召開，聯儲局主席鮑威爾此前確認將在年會上發表講話，按以往經驗聯儲局常常會在傑克遜霍爾年會上，扔出「重磅炸彈」。市場普遍預期，該局在此次年會上，為縮減債券購買的時點和方式提供線索，不過疫情的反覆增添了變數。

美國銀行的Mark Cabana等策略師在研究報告中稱，美國國債一般傾向於在年會前上漲，但會後兩周內幾乎沒有變化，如果今年出現類似的價格變動不會讓我們感到意外。預計鮑威爾將發表演講，闡述新冠疫情以來美國經濟的進展，並承認FOMC將繼續討論縮減量化寬鬆，但不會發出信號。

不過過去一周債市走勢幾乎持平，摩根大通的客戶數據顯示，對美國國債持中性立場的客戶數量創2月份以來最高水平。

美國銀行首席股票策略師Savita Subramanian在一份報告中警告稱，隨着央行年會的到來，利率風險處於歷史最高水平，利率風險是指因為利率變動而產生的不利影響。

Subramanian表示，在該行追蹤的20個市場指標中，從統計學上來看，大多數都已經太昂貴了。在通脹和經濟放緩影響下，預計下半年盈利增長大幅放緩，創紀錄的利率風險意味，如果利率僅僅是小幅上升，股市的下跌都會是令人痛苦的。