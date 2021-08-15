印度出招自救　推10萬億元基建投資計劃

很多跨國企業一直憧憬印度能複製中國的高速增長神話，不過面對新冠肺炎及首先在印度 發現的Delta變種病毒，印度不得不提出新的財政刺激措施挽救經濟。

印度總理莫迪周日表示，印度計劃向基建領域投資100萬億印度盧比(約合10.4萬億港元)，主要投向該國的物流領域，用來整合該國不同形式的運輸方式。莫迪表示此舉將縮短物流時間增加工業產出，有助於增強該國工業的國際競爭力。

上周莫迪曾預期本財年出口金額將衝擊4,000億美元關口，去年因疫情影響這一數據回落至2,906億美元。

除了基建投資以外，莫迪周日還談及了該國最新的能源願景，表示印度想要自力更生離不開能源獨立，政府希望在第100個獨立日時實現這一目標。莫迪表示，「能源自力更生」路線圖包含建設全球綠色氫能源中心，並力爭在2030年將鐵路系統淨碳排放降至零。

莫迪表示，作為全球第三大能源消費國和原油淨進口國，印度超過八成的原油依賴進口，每年有12萬億印度盧比花在能源進口上，後續政府將著重關注交通運輸領域擴大天然氣燃料和電動化的應用。