阿富汗局勢急變　分析憂影響可能蔓延得更廣

阿富汗局勢急劇變化，武裝組織塔利班據報已經從四方八面進入首都喀布爾，然而國際投資者目光集中在該地區其他國家及其經濟影響。

對於阿富汗局勢，金融市場和投資者的焦點是東部的巴基斯坦，因為巴基斯坦擁有龐大的公共債務和相當大的股票市場，並且依賴於60億美元的國際貨幣基金組織計劃。多年暴力和當前的難民潮將給其財政修復計劃增加壓力。

AllianceBernstein新興市場債務主管Shamaila Khan表示，這是一個非常令人不安的情況，不幸的是，巴基斯坦將不得不在未來幾個月或幾年內應對湧入的難民。

聯合國難民署估計全世界有260萬阿富汗難民，其中140萬在巴基斯坦，100萬在伊朗。巴基斯坦的債券價格今年已經下跌了近8%，儘管許多金融分析師認為這可能與其延遲獲得最新一批國際貨幣基金組織的資金有關，而不是與安全局勢有關。

研究公司Tellimer的分析師 Hasnain Malik表示，難民的另一次湧入或會造成城市破壞和影響基礎設施穩定，特別是在巴基斯坦西部地區，可能會使巴基斯坦的復甦和改革倒退。

Saxo Capital Markets駐新加坡的全球宏觀策略師Kay Van-Petersen指出，阿富汗危機的影響最終可能會蔓延得更廣。他認為，許多阿富汗難民正尋求歐洲庇護，如果難民通過土耳其湧向歐洲，這可以幫助土耳其總統埃爾多安向歐盟提出政治或財政要求。

Kay Van-Petersen形容，情況基本上這是埃爾多安會說「付錢讓我們照顧這些難民，或者我們只是讓他們通過」。歐元可能承壓並提振土耳其里拉。