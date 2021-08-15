內地生預繳1年租金　1.4萬合租屯門叠茵庭

內地學生搶租盤，3名同類租客預繳1年租金，以月租約1.4萬元合租屯門叠茵庭三房單位，方便日後上學。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE低層B室，實用面積約238方呎，開放式間隔，獲上車客垂青，原業主叫價約550萬元，議價後以約540萬元成交，實用呎價約22,689元。

●鰂魚涌南豐新邨8月暫錄得約3宗租務成交，包括6座高層F室，望山景，兩房間隔，實用面積約391方呎，以17,500元放盤約個半月後，獲外區客接洽，議價後減租1,000元，以約16,500元承租，實用呎租約42.2元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●北角寶馬臺中層I室，實用面積約718方呎，套三房間隔及工人房，以1,260萬元連車位易手，實用呎價約17,549元，新買家屬於用家，原業主於2011年以638萬元買入，持貨10年帳面獲利622萬元，單位升值約97%。

●北角維港頌6座低層B室，實用面積約437方呎，兩房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,100萬元承接，實用呎價約25,172元，原業主於2017年11月以1,279萬元購入上址投資，持貨近4年帳面蝕179萬元，期內貶值約14%。

●香港仔中心8月錄約3宗租務成交，包括M座中低層3室，望樓景，兩房間隔，實用面積約432方呎，以17,000萬元放租約兩個月，後獲外區客接洽，業主不設議價空間，最終零議價下租出，實用呎租約39.4元，新租客為家庭客，睇樓兩次即拍板承租。

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九龍區

●長沙灣泓景臺2座低層H室，實用面積約441方呎，兩房間隔，獲同區換樓客斥873萬元承接，實用呎價約19,796元，原業主於2013年1月以520萬元入市，是次轉手帳面獲利353萬元，升值約68%。

●大角咀港灣豪庭8月錄暫約5宗買賣，包括4座高層A室，兩房間隔，望內園及少海景，實用面積約326方呎，以720萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價至約715萬元成交，實用呎價約21,933元，買家為區內客，睇樓後即拍板入市。

●大角咀港灣豪6座低層H室，實用面積約320方呎，兩房間隔，望內園景，叫價678萬元，經議價後減價33.2萬元或約4.9%，新近以644.8萬元沽出，實用呎價約20,150元，上述單位成交日前一晚，租客剛剛退租，業主隨即將單位放售，火速成交，新買家購入單位上車。

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新界區

●屯門叠茵庭5座高層G室，實用面積約499方呎，三房一廳間隔，日前獲三名內地見屋苑鄰近嶺南大學，方便日常上學，即睇即租並一次過預繳一年租金合租，以月租1.4萬元承租單位，平均呎租為28.1元。

●屯門居屋新圍苑F座低層3室，實用面積約401方呎，區內客考慮到熟悉該區，而且鄰近家人居所，決定以10,000元租入上址，實用呎租24.9元，如以同類型單位銀行估值約408萬元作計算，租金回報率約2.9厘。

●天水圍居屋天頌苑P座高層10室，實用面積約592方呎，三房兩廳間隔，獲區內首置客垂青，白居二中籤者原本亦居於同區，熟悉區內環境，不用重新適應，於未補價第二市場以446.08萬元購入自用，實用呎價約7,535元。

●元朗尚悅10座中層H室，實用面積約743方呎，套三房間隔，開價858萬元，輕微減價8萬元，即獲上車客以850萬元承接，實用呎價約11,440元，原業主於2015年6月以729.7萬元一手買入，持貨6年轉售帳面獲利120.3萬元，單位期內升值約16%。

●元朗YOHO Town第6座低層E室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望山景，原先開價739萬元，議價後減價11萬元或約1.5%，至近日以728萬元沽出，實用呎價約16,852元，屋苑現時約有40個單位放售，叫價由680萬元起。

●元朗朗屏8號1座高層F室，三房間隔，實用面積約621方呎，原業主早前開價約920萬元放售，雙方議價後以910萬元成交，實用呎價約14,654元，原業主於2017年5月以約801.4萬元購入，轉手帳面獲利108.6萬元，升值約13.6%。

●沙田曉翠山莊7座中層A室，實用面積約811方呎，現改為兩房連套房設計，以1,195萬元連車位成交，實用呎價約14,735元，原業主於2011年2月購入上址，當時作價636萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利559萬元，單位期內升值約88%。

●馬鞍山翠擁華庭3座高層C室，實用面積約819方呎，三房兩廳間隔，望海景，原先開價1,100萬元，放盤1個月，減幅9%，減價100萬至 1,000萬元獲買家承接，實用呎價約12,210元，原業主早於1999年12月購入，當時作價387.8萬元，持貨逾21年帳面獲利612.2萬元，單位期內升值近1.6倍。

●馬鞍山新港城L座中層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，開價約760萬元，議價後以720萬元易手，實用呎價約19,835元，原業主於2005年以176萬元購入，持貨16年帳面獲利約544萬元，單位升值約3.1倍。