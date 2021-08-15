金本位廢除50年　全球經濟更好定更差？

美國前總統尼克遜於1971年8月15日將美元與黃金脫鈎，廢除金本位制，自此全球經濟進入法定貨幣時代。50年過去，各界認為美國經濟比在金本位下表現得更好。不過，亦有學者和分析員認為，金本位雖並不完美，但法定貨幣可能更糟，因其會帶來通脹和債務急升等問題。

佛羅里達大西洋大學經濟學助理教授盧瑟和德州理工大學商學院經濟學助理教授索爾特指出，在真正的金本位制下，貨幣單位與特定數量的黃金掛鈎，黃金礦商會根據需求變化調整貨幣供應，從而使購買力長期穩定且可預測。

反觀現在的美元不受黃金或任何其他商品供應的限制，以致聯儲局可以根據需要最大量或最小量地擴大貨幣供應。當聯儲局過度擴大貨幣供應時，會引發不可持續的榮景和代價高昂的通脹；當擴張得太小時，經濟會陷入衰退。

幾乎所有經濟學家都認為，央行可能比金本位制更好地管理貨幣供應。但現實中，聯儲局未能負責任地管理貨幣供應量，從1790到1913年聯儲局法案通過時，每年通脹平均僅為0.2%；在聯儲局管理的金本位制下，通脹上升，從1914到1971年平均為2.7%。而在沒有黃金約束的情況下，通脹升得更高，從1972到2019年，通脹平均為4%。

在聯儲局管理下，物價水平不僅升得更快，亦變得更難預測，企業必須更頻繁地調整價格，消費者亦難以比較不同時間的商品和服務的價格。不可預測的價格水平，也增加了長期合約的風險，窒礙生產。不僅如此，法定貨幣下宏觀經濟更見波動，過去20年繁榮和衰退交替。

德銀警告，拋棄「金本位制」後的50年內，全球債務正瘋狂增加，並指全球金融危機的爆發是一個重要時點，是自由市場能應付的債務上限。而隨着量化寬鬆再次出現，10國集團(G10)的資產負債表急速擴張，從2007年不足5萬億美元擴至現時略低於30萬億美元的水平。