中美角力港優勢恐降　名經濟史學家：華監管嚇怕外資

中美對抗已走上不歸路，而經歷4年的「特式」洗禮後，難免要聆聽一下美國社會的聲音作為參考。著名國際經濟史學家斯泰爾（Benn Steil）憂慮，中國近日對於不同行業的整治已令其金融市場淪為賭場，夾在中美之間的香港也要好好想想相對與內地的競爭。

斯泰爾是智庫美國外交關係協會的資深研究員，其詳述「布雷頓森林體系」及「馬歇爾計劃」誕生期間各國盤算的專著，均獲兩名聯儲局前主席沃爾克及格林斯潘的好評。

「布雷頓森林體系」指二戰後美元與黃金掛鈎，以西歐和日本為主的國家再將貨幣與美元掛鈎，降低經濟不穩及貨幣戰的機會，而美元從中得以主宰全球金融。「馬歇爾計劃」是「歐洲復興計劃」的通稱，1947年出爐，透過美國向戰後百廢待興的歐洲國家提供經濟援助保護美國安全。兩者都是戰後以至現今國際秩序的根基。

斯泰爾至今仍強烈批評美國前總統特朗普的外交方針，但他之前撰文分析疫情後國際關係時提到，若中國像1947年的蘇聯般挑戰美國所勾勒的國際秩序，華府需為過渡至「半球化」做準備，拉攏盟友一起漸漸與中國脫鈎、開創另一個貿易俱樂部、推進5G及6G等科技開發等；正如在當年「比起取悅史太林（蘇聯領袖），半球化明顯沒那麼壞」。

而現在中美「半球化」趨勢也恐怕已超出其筆下的「萌芽」（Embryonic）階段。斯泰爾接受東網訪問時表示，即使各國為了經貿需要，不會完全在中美兩國之間「選邊站」，但鑑於中國經濟及軍事實力無可避免會繼續膨脹，華府必然會用「有朋友」的優勢，透過繼續鞏固與盟國的合作去抗衡。

他警告，新冠肺炎是從武漢病毒研究所實驗室洩漏的論說甚具爭議性，萬一美國情報部門預計月內呈交予總統拜登的報告，結論是「中方試圖掩蓋病毒起源的資訊」，中美關係將無可避免地在多個層面惡化。

談及兩國的金融層面角力，斯泰爾大致同意美國前財長薩默斯批評美國現屆政府的財政刺激是「大花筒」，指這連同異常寬鬆的貨幣政策，導致市場給予美股「過度慷慨」的估值，若不及時且審慎地「收水」，恐釀成危險的真泡沫。不過，「大花筒」不代表人民幣能威脅美元的地位，對於想減少美元資產比重的國際投資者而言，包括央行在內，歐元才是最「正路」的選擇。

他憂慮，內地整治企業會給國際投資者留下長遠的陰影，予人「中國政府為了穩定會不惜讓股價大跌」的印象。中國經濟政府統制色彩仍然很強，市場恐怕不會認為中國能像南韓一樣，成為一個高速發展的成熟經濟體，反而是一個「令人眩目」、政府不時決定贏家輸家的「賭場」。

被問到香港的前景，斯泰爾認為，華府不至於會為了封殺內地取得國際資本而特別向香港動手，但美國已將香港視作一個內地城市，因此香港將要與內地其他經濟重鎮競爭，競爭優勢能否維持下去取決於中央。

事實上，市場也關注港府引入《反外國制裁法》後，金融業恐會「左右做人難」，以及其對香港的潛在衝擊。克林信大學經濟系副教授徐家健相信，若歐美不對內地和香港實施制裁，理論上該法不會產生影響；就算一些中企遭制裁，內地也會衡量各種還擊手段的經濟後果，因此對於外資來說，以內地經濟增長相比全球依然處於較高水平，本港仍有發展空間。

他續指，即使外資因為政治氣候撤離，但若金管局有辦法維持足夠外匯儲備，聯繫匯率就不至於失守，「兩件事嚟，亦睇唔到美國會好似砌伊朗完全唔畀香港攞到美元」。

徐家健相信，本港金融業比起內地仍有人才和法制上的優勢，產品和服務也較內地成熟。以中央憂慮完全開放會予外資興風作浪的機會，於內地境內推行人民幣自由兌換和資本帳開放之類，短期內充其量都只會是試點性質，「人民幣升嘅時候佢都唔開放，何況依家」。