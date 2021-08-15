華爾街樂觀情緒近20年最高　本周多家零售商業績

美股持續破頂下，華爾街充斥樂觀情緒，約56%標指成分企業獲「買入」評級，比率是2002年以來最高，部分原因是美企第二季業績表現是歷來最佳之一。

除美企外，歐洲和亞洲企業亦獲唱好，約52% Stoxx歐洲600指數成分企業獲「買入」或同等評級，為10年最高，亞洲相關比率亦達75%，為最少2010年以來最高。分析員並預料股市仍有上升空間，綜合成分股12個月目標價推算，標指可望再升約10%，歐洲和亞洲股市可望再升約9%和21%。

滙豐報告表示，在美國通脹持續上升引發憂慮之後，市場似乎已習慣這個趨勢，市場現時更關注變種病毒，但預期股市可繼續上升。滙豐投資總監Xian Chan表示，市場普遍相信疫苗接種計劃廣泛成功，今年下半年復甦故事可望持續。該行仍看好股市，特別是直接接觸消費者的行業，例如非必需消費品、金融和房地產，惟提醒可能會不時出現波動。

他又提到，雖然這並不意味市場不憂慮縮減量寬，但聯儲局迄今為止很好地管理了溝通。聯儲局本周將公布上次議息會議紀錄，市場關注會否有更多收水信號。

與經濟息息相關的零售市場亦值得關注，美國本周公布7月份零售銷售數據，還有多隻零售股公布業績，包括沃爾瑪、家得寶、梅西百貨和Target。