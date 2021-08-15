港股前瞻：恒指27000點料遇阻　騰訊次季盈利恐僅增8%

港股進入業績期高潮，內地監管風暴風眼之一的「股王」騰訊控股（00700）也將於周三收市後公布今年第二季業績，市場估計該公司截至6月底止一季反映核心業務表現的非國際財務報告準則（non-IFRS）純利為326.57億元（人民幣‧下同），按年增長僅8.3%，增速按季放緩14個百分點。

大和預計，騰訊次季整體表現穩固，由於騰訊有意進一步開放其微信生態系統，遊戲業務服從法規，加上其消費者數據處理一直審慎，並相信過往公司沒有使用相關數據作定向廣告，料騰訊面對的監管風險有限，而政府批准騰訊收購搜狗，對兩者具協同效應。

該行指出，即使重磅手遊《地下城與勇士》推出後反應良好，同時《英雄聯盟》手遊在海外市場的營收表現保持穩定，可是騰訊上季手遊收入按年增長亦會放緩至16.59%。反觀網絡廣告收入則升近25%，預計蘋果公司（Apple Inc.）的廣告識別碼（IDFA）規則對業務影響可控，因Apple僅佔其整體流量10%。

不過，「股王」曾預告投資增加或令盈利「零增長」。富瑞表示，考慮到集團增加在商務服務、高質量遊戲及短視頻的投入，預計次季non-IFRS純利按年僅會增長12%，亦預料手遊收入按年增速僅得10%。線上廣告增長則放緩至21%，主要受視頻廣告行業疲軟及教育行業監管加強影響。

儘管如此，該行指，內地手遊市場的收入尚未飽和，因除了遊戲應用程式外，微信小遊戲亦吸引很多用戶，與海外市場相比，內地市場的付費率和每用戶平均收入（ARPU）仍有很大的增長空間。騰訊的廣告、支付和小程序等業務將成其增長引擎。

耀才證券研究部經理譚智樂指，市場憂慮內地加強對網遊的監管或對整個行業生態帶來長期改變，影響遊戲的用戶粘性與生命周期等，故相信騰訊業績前後的反彈力度均有限，「接刀」前要做好長期投資的準備。

他續指，中資新經濟股受壓，導致港股表現持續不振，後市續跑輸環球股市，料恒生指數於27,000點遇阻。政策市下，他較看好新能源和電動車概念股。