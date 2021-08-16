投資平台Aspen Digital獲880萬美元融資

隨着機構投資者對虛擬貨幣投資的需求日益蓬勃，虛擬資產投資管理平台Aspen Digital聯合創始人兼首席執行官何洋接受東網訪問時表示，近年愈來愈多人由傳統投行轉戰虛擬貨幣行業。為應對日益增長的投資需求，公司早前獲得的880萬美元Pre-A輪融資，將用於在下半年開設倫敦第二總部，並計劃於明年設立新加坡辦公室。

近年「超級富豪」對投資虛擬資產愈趨樂觀，惟何洋指，機構投資者普遍面對繁雜的開戶和操作體驗，尤其需時進行確認身份的程序，亦缺乏一站式平台審視投資組合回報及整理市場資訊。對此，公司目前已對接包括幣安(Binance)、BlockFi等逾10家平台，整合各類國際虛擬產品供應商，提供資產託管、交易、市場研究等服務，預計Aspen Digital線上平台可於今年底前推出。

他指，公司發展初期會先拓展合作渠道，例如與各地區認知度較高的資產管理公司建立合作關係，暫時沒有上市計劃。此外，建立團隊亦是首要任務，早前獲得的融資將用於擴大核心團隊，冀年底香港總部的團隊人數增至30人，公司在英國亦設辦公處，而新加坡方面則已開始申請相關牌照。

近期虛擬貨幣價格有反彈趨勢，他稱，比特幣近10年逐漸脫離「嬰兒期」邁向成熟階段，不少機構亦在早前虛擬貨幣價格較低時趁機「撈底」，反映虛擬貨幣仍有發展空間。隨着市場愈來愈成熟，或將帶動傳統金融市場升級其金融系統，例如利用區塊鏈解決後台問題，以及增加處理數據的安全和效率。