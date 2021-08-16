道指期貨偏軟　紐油跌穿68美元

●美匯指數報92.52；港匯見7.7827；離岸人民幣(CNH)報6.4796；美元兌日圓處109.62；歐元企1.1795，英鎊見1.3866。金價企1,779美元水平。布油報70.25美元關，紐油跌至67.84美元。比特幣企4.76萬美元。道指期貨偏軟。

●晶片生產商英特爾(Intel)在最新美國證交會(SEC)文件中披露，在第二季末，公司持有虛擬貨幣交易所Coinbase 3,014股A類股份，價值約79萬美元。

●美國證交會(SEC)最新報告顯示，「大鱷」索羅斯擁有的索羅斯資本管理(Soros Fund Management)於第二季建倉做好亞馬遜、微軟、Twitter、Roblox等24隻股票；並增持應用材料(Applied Materials)和蘋果公司(Apple Inc)等21隻股票。另清倉Netflix及騰訊音樂等14隻股票；減持美光科技及英特爾等14隻股票或交易所買賣基金(ETF)。

●外媒報道，由美國參議員組成的跨黨派團體上周五表示，他們已要求電商巨擘亞馬遜提供有關其在驗證平台Amazon One中使用的指紋識別和支付系統的數據。

●港股ADR指數上周五收報26,406點，升14點。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,348點，升38點，低水44點，成交7,790張。

●紐約9月期油上周五收報每桶68.44美元，跌65美仙或0.94%；布蘭特10月期油收報每桶70.59美元，跌72美仙或1.01%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,778.2美元，升1.5%，全周累升近0.9%。

●英國富時100指數上周五收報7,218點，升25點或0.35%；法國CAC指數收報6,896點，升13點或0.2%；德國DAX指數收報15,977點，升39點或0.25%。

●印度出招自救，推10萬億元基建投資計劃。

●國泰又出醜，7月營運公告竟「搬字過紙」。

●調查料人行將縮減中期借貸便利(MLF)規模，減息時機未到。

●香港次季GDP按年增7.6%，向上修訂全年增長預測。