陳政深：逆市之下 兩隻業績股尋啟示
2021年08月16日 07:49
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港股上周五(13日)在重磅科技股的拖累下收跌，雖然上周的高位26,822點，較再上一周的高位26,650點為高，但從整體技術走勢來看，指數仍然低於7月26日的高位、下跌裂口底部的26,787點位置，而26,500點亦是恒指下半年開始的下降通道頂部，指數上方可說阻力重重，後市未必太易上揚。
投資者亦務須留意，各地變種病毒的疫情，是否會持續影響經濟，從而反映在投資市場。世衞警告明年感染病毒人數將增至3億人，更有專家指隨着病毒變種，群體免疫已變得不可能，這方面的中線影響實不可小覤。此外，環球投資者對中國公司面對的政策風險，信心仍然較弱，儘管短期內未必會重演一次大舉減倉潮，但反手大舉重新超配，亦未必有太高可能性，在此情況之下，大市難有上升動力，展望本周，恒指上方阻力仍在26,787點，前底部25,800點則可暫視為短線支持。
投資者仍可參考業績為目前的依據。上周的業績股當中，筆者愛股創科(00669)仍為首選，其毛利率持續上升，反映業務門檻之高，令對手難以追及，而其透過數款電池用於多種產品的策略，亦可持續增加客戶之忠誠度。惟其股價暫見偏離，投資者宜待其回吐方行收集。
另一隻可以留意的是聯想集團(00992)。集團截至六月底止三個月，純利增長1.19倍，至4.66億美元，收入增長27%，至169億美元，毛利率亦見提升1.4個百分點，至16.7%。其新成立的方案服務業務收入增長38%，至12億美元，經營溢利增長51%，至2.64億美元。基於未來企業對整合式方案的需求預料將持續增加，業務亦有良好盈利能力，未來應可成為集團的收入及盈利增長動力。走勢上，聯想突破下降通道後見回吐，可暫以7.6元為收集參考，短線博其重上阻力位9元，長線能否扭轉下降趨勢，則須視乎集團由以往硬件為主轉向整合服務的進度如何，暫可抱持審慎樂觀態度。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)