陳政深：逆市之下　兩隻業績股尋啟示

港股上周五(13日)在重磅科技股的拖累下收跌，雖然上周的高位26,822點，較再上一周的高位26,650點為高，但從整體技術走勢來看，指數仍然低於7月26日的高位、下跌裂口底部的26,787點位置，而26,500點亦是恒指下半年開始的下降通道頂部，指數上方可說阻力重重，後市未必太易上揚。

投資者亦務須留意，各地變種病毒的疫情，是否會持續影響經濟，從而反映在投資市場。世衞警告明年感染病毒人數將增至3億人，更有專家指隨着病毒變種，群體免疫已變得不可能，這方面的中線影響實不可小覤。此外，環球投資者對中國公司面對的政策風險，信心仍然較弱，儘管短期內未必會重演一次大舉減倉潮，但反手大舉重新超配，亦未必有太高可能性，在此情況之下，大市難有上升動力，展望本周，恒指上方阻力仍在26,787點，前底部25,800點則可暫視為短線支持。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)