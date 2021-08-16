一年9萬港人移民他鄉　樓價好快跌3成？

睇開本欄的網友都知，早前已多次提及香港出現移民潮，上周四(12日)政府統計處公布過去一年有近9萬名市民遷走，印證小弟所言非虛。移民潮帶走年輕勞動力、消費力及資金，同時帶來樓市沽售壓力；樓價下跌3成的預測，會否很快實現？

近9萬港人移民是甚麼概念？以香港平均家庭僅2.7人計算，即有3萬個家庭離開香港，當中若有一半人賣樓套現，就有1.5萬個住宅單位流出市場。

除了增加二手供應、減少買樓需求之外，人才流失亦將影響樓價走勢。統計處數據公布後，香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝接受電台節目訪問時指，移民或令香港社會青黃不接，移民中很多是具生產力或年輕的工作人士，雖然未必是高層職員，卻是中層技術人員，對社會造成的問題更大。更預期離港高峰將於今年下半年至明年，期望一兩年後數字才能穩定下來。

而醫院管理局主席范鴻齡上周五(13日)於訪談節目中的言論，亦印證了葉教授對社會出現斷層的判斷正確無誤。范氏指，移民潮推高醫護流失率，過去一年全職醫生及護士流失率分別為4.6%及6.5%，情況令人憂慮。又指，私家醫院亦因醫生移民，而在公立醫院挖角，令人手不足雪上加霜。

上述情況在香港各行各業都有出現，尤其是專業人士，在海外的謀生能力更強，移民的動力及誘因更高，是香港最不能失去的中堅份子。難怪乎，全世界樓價都升到「嘭嘭聲」，香港樓價升幅卻相對慢，近日更在樓價指數創新高之際，不時聽見二手蝕讓個案。在此就不舉例說明了，請多留意本網的地產新聞(借機宣傳吓先)！

講回正題，移民潮也是今年二手樓暢旺的原因。根據土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心，截至8月12日，今年已錄得二手成交多達41,791宗；對比2013至2020年每年二手成交量，僅介乎40,466至49,538宗，稍為一想，就知道多出來的沽售壓力正是來自移民潮，同時亦是因為龐大沽售，令香港樓價跑輸全球。

隨時間推進，若移民人數如葉教授所料再增加，樓價向下壓力只會愈來愈大，跌3成似乎不難達成。因此，再次勸戒希望借盡9成買樓的網友，是否要停一停、諗一諗。至於大把Cash的網友，大可悉隨尊便，「鍾意幾時買就幾時買啦！」

東網產經專欄作者 林南冧