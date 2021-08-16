惠理基金：美元強勢無礙金價向好

在美匯指數整體高企下，金價抗跌力依然頑強。當中有賴於避險情緒和通脹仍然高漲，抵銷了強勢美元帶來金價的壓力。再加上大型機構投資者繼續吸納黃金及相關交易所買賣基金(ETF)抗通脹，以對沖金融市場的動盪，令金價逐步企穩。

變種病毒肆虐下，環球疫情再進一步惡化，令投資者擔心相關地區的經濟復甦出現逆轉，致使歐洲、英國以至日本等重量級央行短期內無法退市，繼續採取超寬鬆貨幣政策。在疫情拖累之下，這些地區的經濟表現失色，令當地投資者買入黃金對沖風險，就算是聯儲局主席鮑威爾也無法定下退市時間表。

在監管風暴影響下，中港以致亞洲地區股市持續出現劇烈震盪，引致地區性資金持續流入金市避險，令金價可以無視美元強勢而繼續靠穩，情況與2018年中至2020年2月底相似。當時因中美貿易戰爆發，避險情緒升溫令金價亦無視美金強勢，與美金同步上升。不排除未來日子將會歷史重現，出現「雙金」齊升的局面。

另一方面，資金流入債市避險，令美國10年期債息一度跌破1.2%。美債息表現低迷，對金市極有利。據外媒報道，截至6月底止，亞洲的黃金ETF淨流入有16億美元。在全球當中，只有亞洲地區的黃金ETF出現進帳，而亞洲區中以內地、印度、香港的黃金ETF最受歡迎，上半年分別吸納了6.51億美元、3.71億美元及2.7億美元，估計是區內投資者對抗通脹和避險的對沖策略所致。

至於央行方面，根據巴西央行公布的最新數據顯示，5月份增加了11.9噸黃金儲備，為該行自2012年11月以來首度增持黃金儲備。6月份更再度大幅增加黃金儲備41.8噸，並創下2000年12月以來最大的增幅。

世界黃金協會資深分析師Krishnan Gopaul表示，近月央行買入黃金的態度漸趨積極，當中5月份全球央行共買入56.7噸黃金，繼續第4個月淨買入。而5月份買入較多的央行包括有巴西、土耳其、哈薩克、波蘭和印度等國。總體而言，大型ETF和央行繼續吸納黃金乃大勢所趨，在這些重量級買盤支持下，相信黃金後市走勢會維持堅挺。

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